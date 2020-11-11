В ОАЕ провели наймасштабніший за останні роки перегляд законів. Зокрема, декриміналізували спроби самогубства, а також дозволили вживання алкоголю та секс до шлюбу.

Низку революційних рішень прийняв президент Об'єднаних Арабських Еміратів – Халіф ібн Заїд Аль Нахайян. Про це повідомляє The National.

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Лідер ОАЕ вніс поправки до кримінального та кримінально-процесуального кодексів країни. Окрім того, він модернізував закон про особистий статус, укладений на основі права шаріату. Зміни змінять життя не лише громадян ОАЕ, але й туристів та іноземців, які працюють на території країни.

Що змінили в ОАЕ

Криміналізували "вбивства честі". Раніше у країні діяли норми для пом'якшення покарання за вбивство заради відновлення справедливості. Фактично якщо чоловік вбивав жінку, яка нібито збезчестила свою родину, він міг вийти сухим із води. До варіантів "збезчещення" зараховували як небажані романтичні стосунки, так і непокору культурним обмеженням.

Декриміналізували спроби самогубства. Людей, які вирішили звести рахунки з життям, відтепер не каратимуть відповідно до кримінального кодексу.

Дозволили вживати алкоголь. Осіб, яким виповнився 21 рік, не штрафуватимуть за келих вина або алкогольний коктейль. Новий закон дає зелене світло також власникам торгово-розважальних закладів, які зможуть додавати алкогольні напої в асортименти своїх закладів.

За позашлюбний секс більше не каратимуть. Раніше в ОАЕ пари не мали права мешкати разом до реєстрації своїх стосунків За секс до шлюбу була передбачена кримінальна відповідальність. Страждали від цього закону не лише жителі країни, але й іноземці.

Змінили правила розлучення. Якщо сімейні пари, які одружилися за кордоном, захочуть розірвати свій шлюб на території ОАЕ, їх розлучатимуть за законами тієї країни, де було укладено шлюб.

Змінили правила арешту. Якщо підозрюваний не володіє арабською мовою, правоохоронці мусять найняти йому перекладача.