Секс, молитва і похід по гриби: як українці підвищують імунітет на тлі COVID-19
Більшість українців заявляють, що доходи їхніх сімей зменшилися від початку епідемії коронавірусу. Кожен 5-ий вже перехворів на COVID-19. Найкращим способом зміцнення імунітету люди вважають вживання вітамінів. Серед оригінальний способів – регулярний секс, молитва і походи у ліс по гриби.
Про те, скільки українців перехворіли на коронавірус, як карантин та криза вплинули на їхні доходи та чим люди укріплюють імунітет, йдеться у результатах опитування, опублікованих Open Mind Foundation.
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Скільки українців на собі відчули коронавірусну кризу
- 56,9% жителів міст, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що економічно постраждали від коронакризи;
- фінансово легше переживають кризу жителі села, а у 7,7% користувачів інтернету, які живуть в українських селах, доходи навіть збільшилися;
- 54,3% респондентів сказали, що в їхній родині стало менше грошей від початку пандемії, з них у 23,9% сума грошей у сім'ї "значно зменшилася".
Як змінилися доходи опитаних від початку епідемії COVID-19 / Інфографіка Liberty Report
Скільки опитаних вже перехворіли на COVID-19
- 19,4% перехворіли;
- 80,4% – ні.
Якщо перерахувати ці відсотки відповідно до масштабів країни, кількість тих, хто перехворів, може становити понад 3 мільйони українців.
Майже 12,1% респондентів повідомили, що знають людей, які померли після того, як захворіли на COVID-19.
Якими способами українці зміцнюють імунітет
- 60,4% – респондентів приймають вітаміни;
- 51% – намагаються правильно харчуватися;
- 29,9% – займаються спортом;
- 33,4% – багато сплять.
Цікаво, що жінки частіше приймають вітаміни, а чоловіки – від початку пандемії більше сплять. Що стосується різних поколінь – молодь рідше правильно харчується у порівнянні зі старшим поколінням і майже вдвічі рідше займається спортом.
Які оригінальні способи покращення імунітету використовують опитані
- регулярно займаються сексом;
- моляться;
- не беруть усе близько до серця;
- ходять у ліс по гриби;
- вживають алкоголь.
Як українці зміцнюють імунітет на тлі коронавірусу / Інфографіка Liberty Report
Що відомо про опитування?Протягом 12 – 13 листопада 2020 року опитали 15 004 користувачі проєкту замовника Савіка Шустера E-democracy ("Електронна демократія") і 400 респондентів інтернет-панелі виконавця - Liberty report.
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