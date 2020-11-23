Більшість українців заявляють, що доходи їхніх сімей зменшилися від початку епідемії коронавірусу. Кожен 5-ий вже перехворів на COVID-19. Найкращим способом зміцнення імунітету люди вважають вживання вітамінів. Серед оригінальний способів – регулярний секс, молитва і походи у ліс по гриби.

Про те, скільки українців перехворіли на коронавірус, як карантин та криза вплинули на їхні доходи та чим люди укріплюють імунітет, йдеться у результатах опитування, опублікованих Open Mind Foundation.

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Скільки українців на собі відчули коронавірусну кризу

56,9% жителів міст, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що економічно постраждали від коронакризи;

фінансово легше переживають кризу жителі села, а у 7,7% користувачів інтернету, які живуть в українських селах, доходи навіть збільшилися;

54,3% респондентів сказали, що в їхній родині стало менше грошей від початку пандемії, з них у 23,9% сума грошей у сім'ї "значно зменшилася".



Як змінилися доходи опитаних від початку епідемії COVID-19 / Інфографіка Liberty Report

Скільки опитаних вже перехворіли на COVID-19

19,4% перехворіли;

80,4% – ні.

Якщо перерахувати ці відсотки відповідно до масштабів країни, кількість тих, хто перехворів, може становити понад 3 мільйони українців.

Майже 12,1% респондентів повідомили, що знають людей, які померли після того, як захворіли на COVID-19.

Якими способами українці зміцнюють імунітет

60,4% – респондентів приймають вітаміни;

51% – намагаються правильно харчуватися;

29,9% – займаються спортом;

33,4% – багато сплять.

Цікаво, що жінки частіше приймають вітаміни, а чоловіки – від початку пандемії більше сплять. Що стосується різних поколінь – молодь рідше правильно харчується у порівнянні зі старшим поколінням і майже вдвічі рідше займається спортом.

Які оригінальні способи покращення імунітету використовують опитані

регулярно займаються сексом;

моляться;

не беруть усе близько до серця;

ходять у ліс по гриби;

вживають алкоголь.



Як українці зміцнюють імунітет на тлі коронавірусу / Інфографіка Liberty Report