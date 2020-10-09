Секс на вівтарі: у США священник розважався з 2 жінками-домінантками просто у церкві
У США священник зайнявся жорстким сексом з 2 жінками-домінантками. Все це відбулось на вівтарі католицької церкви святих Петра і Павла. Такий "прояв кохання" побачив чоловік, який проходив повз. Він і викликав поліцію.
Ситуація трапилась 30 вересня 2020 року в американському місті Новий Орлеан, що у штаті Луїзіана, повідомило видання New York Post.
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Як все відбувалось
Повз церкву у пізній час проходив чоловік. Він помітив, що у храмі увімкнене світло. Коли заглянув всередину, то побачив напівоголеного священника. Священнослужитель займався сексом з 2 жінками, які були одягнуті в корсети та на високих підборах. Все це відбувалось на вівтарі – вони встановили сценічне освітлення та записували це дійство на відео. На вівтарі повсюди лежали секс-іграшки.
Свідок події зафіксував все на камеру мобільного телефону, а пізніше звернувся до поліції.
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Хто розважався у церкві
Усіх учасників сексуальної розваги заарештували та звинуватили в непристойній поведінці. Священника звати Тревіс Кларк. Після арешту його відсторонили від служіння. Його партнерками були:
- 41-річна порноактриса Мінді Діксон;
- 23-річна Меліса Ченг.
Меліса Ченг, Тревіс Кларк та Мінді Діксон / Фото Колаж 24 каналу
Правоохоронці зауважили, що нікого з людей не примушували займатись сексом у церкві. Також вони з'ясували, що Діксон напередодні інциденту написала в соцмережі, що їде в Новий Орлеан, аби "осквернити будинок Божий".