На секс-вечірках у Брюсселі бували політики з України та Польщі, – організатор заходу
Організатор секс-вечірки в Брюсселі, на якій нещодавно затримали угорського євродепутата, заявив, що гостями його заходів є політики з низки країн світу. Зокрема на них навідуються чиновники з України на Польщі.
Хто з польських політиків відвідував секс-вечірки
Регулярними гостями таких заходів є політики панівної партії Польщі "Право і справедливість". Про це заявив організатор вечірки Давід Манжелі, повідомляє Onet.
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Водночас прізвищ польських чиновників Манжелі не називає.
Спочатку зі мною зв'язалися 2 політики, які чули про мої вечірки від брюссельських знайомих. Потім зголосилися ще 2, які дізналися про них від колег з Німеччини,
– розповів організатор.
Хто відвідував секс-вечірки у Брюсселі
За словами Манжелі, його гостями є чиновники з низки країн світу:
- України;
- Франції;
- Німеччини;
- Нідерландів;
- Люксембургу;
- Швейцарії;
- Іспанії.
Водночас найчастіше на такі забави навідуються поляки та угорці. Манджелі також додав, що його вечірки, окрім Йожера Саєра відвідували щонайменше ще 9 політиків від партії "Фідес".
Гості на вечірці намагалися розстебнути поліцейським штани
Манжелі розповів, як відбулося затримання присутніх на секс-вечірці 27 листопада. За його словами, поліцейські були агресивні та вимагали у всіх документи.
Між нами і ними навіть сталася сварка. Деякі учасники намагалися розстебнути поліцейським штани, тому що думали, що це якась забава,
– сказав організатор вечірки.
Головне про скандальну вечірку у Брюсселі
- 27 листопада поліцейські зупинили вечірку в одному із барів Брюсселя.
- Гості були майже голі та грали у гру.
- Правоохоронці затримали 25 учасників заходу. Серед них були кілька дипломатів і член Європарламенту Йожер Саєр.
- Поліцейські виписали штраф порушникам – 250 євро – за недотримання карантину.
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