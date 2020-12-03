Організатор секс-вечірки в Брюсселі, на якій нещодавно затримали угорського євродепутата, заявив, що гостями його заходів є політики з низки країн світу. Зокрема на них навідуються чиновники з України на Польщі.

Хто з польських політиків відвідував секс-вечірки

Регулярними гостями таких заходів є політики панівної партії Польщі "Право і справедливість". Про це заявив організатор вечірки Давід Манжелі, повідомляє Onet.

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Водночас прізвищ польських чиновників Манжелі не називає.

Спочатку зі мною зв'язалися 2 політики, які чули про мої вечірки від брюссельських знайомих. Потім зголосилися ще 2, які дізналися про них від колег з Німеччини,

– розповів організатор.

Хто відвідував секс-вечірки у Брюсселі

За словами Манжелі, його гостями є чиновники з низки країн світу:

України;

Франції;

Німеччини;

Нідерландів;

Люксембургу;

Швейцарії;

Іспанії.

Водночас найчастіше на такі забави навідуються поляки та угорці. Манджелі також додав, що його вечірки, окрім Йожера Саєра відвідували щонайменше ще 9 політиків від партії "Фідес".

Гості на вечірці намагалися розстебнути поліцейським штани

Манжелі розповів, як відбулося затримання присутніх на секс-вечірці 27 листопада. За його словами, поліцейські були агресивні та вимагали у всіх документи.

Між нами і ними навіть сталася сварка. Деякі учасники намагалися розстебнути поліцейським штани, тому що думали, що це якась забава,

– сказав організатор вечірки.

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