У Раді зареєстрували два законопроєкти, які мають на меті врегулювати питання відповідальності за прояви сексизму в різних сферах та закріпити офіційне визначення самого поняття "сексизм". Серед авторів – нардепи, яких вже встигли "спіймати" на сексистських висловлюваннях.

Що пропонують нові законопроєкти і яких українських політиків уже "ловили" на сексистських висловлюваннях – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що таке сексизм?

Це – будь-яка дискримінація людини за ознакою статі. До сексизму відносяться жарти про "жіночі" (або "чоловічі") професії та хобі, зовнішність тощо. В Україні, однак, цей термін поки що офіційно не визначений на законодавчому рівні.

Про що законопроєкти

Як і сам термін, станом на сьогодні, на законодавчому рівні питання відповідальності за прояви сексизму справді не є врегульованим.

15 січня депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували два законопроєкти з пропозиціями ввести покарання за прояв сексизму, зокрема штрафи та арешти. Цікаво, що серед авторів проєкту закону – очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, який сам раніше потрапив у сексистський скандал, та очільниця Комітету соціальної політики Галина Третьякова, відома низкою неоднозначних висловлювань, зокрема про "дітей низької якості".

Так, у законопроєкті №4599 пропонують розширити статтю 173-2 Кодексу про адмінправопорушення, додавши в неї словосполучення "вчинення сексизму".

За сексизм можуть ввести такі покарання:

штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (170-340 грн) та від 20 до 40 (340-680 грн) за повторне порушення;

від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (170-340 грн) та від 20 до 40 (340-680 грн) за повторне порушення; виконання громадських робіт протягом 30-40 годин та 40-60 годин за повторне порушення;

протягом 30-40 годин та 40-60 годин за повторне порушення; адміністративний арешт до семи діб та до 15 діб за повторне порушення.

Карати за сексизм пропонують протягом шести місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше, ніж через два роки після нього. Арешт за сексизм – у повноваженнях поліції.



"Встановлення чіткої відповідальності за прояви сексизму, зокрема, сприятиме його викоріненню у суспільстві", – вважають автори законопроєкту.

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Нардепи зареєстрували також законопроєкт №4598, яким пропонують ввести в законодавство поняття сексизму.

Те, що у чинному українському законодавстві не визначено поняття "сексизм" та не встановлено покарання за відповідні прояви, створює передумови для подальших порушень прав людини, пишуть у пояснювальній записці до проєкту закону.

А наслідком сексизму та сексистської поведінки, вказано у документі, є "сексуальна і психологічна шкода, яка безперечно поширюється на різні верстви населення". Крім того, це – перешкода для реалізації прав та можливостей людини.

Тож сексизм пропонують визначати, як "будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практику або поведінку, в основі яких лежить ідея, що людина або група людей є гіршою через свою стать". Це може проявлятися як у публічній, так і в приватній сферах, онлайн та офлайн. Карати мають намір і за прояви сексизму в рекламі.

Кого з політиків "ловили" на сексизмі

З вуст публічних осіб та високопосадовців сексистські жарти лише посилюють дискримінацію жінок у професійних сферах та сприяють тому, щоб суспільство залишалося толерантним щодо гендерних стереотипів. Крім того, це аж ніяк не вказує на високий рівень культури самого жартівника.

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"Засвітився" в такому скандалі й один з авторів вищезгаданих законопроєктів, очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він, разом із керівником фракції Давидом Арахамією, на засіданні партії обговорював колегу Ірину Аллахвердієву. Очевидно, політики не підозрювали, що їхню розмову не лише чутно – вона ще й транслюється на одному з телеканалів.

Чоловіки відпускали при цьому різкі та сексистські жарти. Так, спочатку Корнієнко зауважив можливі косметичні маніпуляції з губами депутатки: "Чуть-чуть тюнінг too much". Далі назвав її "баба робоча взагалі, як корабельна сосна". Мовляв, вона може провести сотні зустрічей з виборцями й виграє. "Вишенькою" цього обговорення стала згадка про президента Володимира Зеленського, який, за словами очільника партії, "викурив би всі Iqos", дивлячись на таку жінку.

Відео розмови Корнієнка та Арахамії:

Варто згадати й висловлювання тоді ще новоспеченого прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Під час своєї першої промови у новій ролі він зазначив:

"Міністр соціальної політики, кандидат наук, жінка до вашої уваги – Лазебна Марина Володимирівна. Це – початок гендерної експансії у цей уряд... У нас чотири вакансії… Тому, в першу чергу, звичайно, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок є багато професійних, розумних та відповідальних людей".

При цьому політик зауважив, що має двох доньок, тому його "важко звинуватити у сексизмі".

Залишається незрозумілим, чи то прем’єр переконаний, що одна жінка в уряді – це вже гендерна експансія, чи, навпаки, потрібно на нові посади розглядати передусім жінок для балансу.

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський потрапив у скандал, коли займався пошуком потенційних помічниць через Facebook. Так, він попросив дівчат, чий зріст – нижчий, ніж 175 см, "не турбувати".

Дубінського небезпідставно звинуватили в об’єктивації та сексизмі. Проте сам нардеп нічого поганого у дописі не побачив і дорікнув критикам відсутністю почуття гумору.



Скандальний пост Дубінського

Колега Дубінського, нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський також не відзначається тактовністю. У скандал він потрапив, коли назвав журналістку НВ "тупою вівцею". Все через те, що під час одного з інтерв’ю Ольга Духнич зауважила, що Бужанський "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".



Допис Бужанського у телеграмі

Голова Верховної Ради України 9-го скликання Дмитро Разумков в одному з ток-шоу порівняв Раду з дівчиною, а порушення закону під час можливого розпуску – зі зґвалтуванням.

Однак тут все почалося з некоректно сформульованого запитання Віктора Бондаря про те, чи готовий президент Володимир Зеленський піти на "ґвалтування Верховної Ради й показати справжнє обличчя кожної фракції" через винесення на голосування важливих законопроєктів.

На що Разумков відповів: "Я думаю, що йти на зґвалтування точно не треба, та й "дівчина" – так собі".

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Заступник голови Запорізької облради та уповноважений із питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Владислав Марченко пішов ще далі та написав у своєму Facebook про те, як має виглядати та одягатися жінка.

"Багато хто в інтернеті, навіть серед моїх знайомих, дівчат, які публікують свої власні фото у купальниках, мінісукнях і спідній білизні. Найцікавіше, що при цьому кожна продовжує думати, що має високу вартість, і до неї мають ставитися як до Королеви. Але як виглядає справжня Королева? Королева завжди закрита одягом від сторонніх очей" – зазначив він у своєму дописі.

Це викликало хвилю обурення. На знак протесту у соціальних мережах розпочали цілий флешмоб з хештегом #забулазапитатьумарченка. До нього приєдналися як жінки, так і чоловіки: користувачі публікували власні фотографії у купальниках, шортах, відкритих сукнях тощо, додаючи відповідний хештег.

Не втримався від сексистських висловлювань і президент України Володимир Зеленський. Спочатку він, під час відвідування кампусу стартапів у Парижі, заявив, що в Україні "дуже вродливі люди, особливо жінки…", що, на його переконання, є туристичним брендом України. Це викликало шквал критики. До дописів з обуреннями в мережі користувачки додавали хештег #яНеТуристичнийБренд.

Подібну поведінку помічали й у попередніх президентів України. П’ятий президент Петро Порошенко у лютому 2018 року під час пресконференції назвав журналістку "дорогенька моя". Тим самим він розпочав масштабний онлайн-флешмоб з хештегом #ятобінедорогенька.

А його попередник, президент-втікач Віктор Янукович, виступаючи у Давосі перед Євро-2012 вирішив, що доцільно, під час запрошення іноземних гостей до України, згадати про українських жінок, які весною "почнуть роздягатися".

"Для того, щоб "увімкнути" Україну, достатньо подивитися на неї власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити таку красу – це чудово".