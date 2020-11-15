З Сектору Гази вночі 15 листопада на території Ізраїлю запустили 2 ракети. Водночас ізраїльські військові заявили, що у відповідь завдали удари по підземній інфраструктурі ХАМАС.

По всьому Ізраїлю вночі 15 листопада лунали сирени, які попереджали населення про повітряний напад. Про це у твіттері повідомили міністерство оборони держави.

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Ракетні обстріли Ізраїля

Для перехоплення ракет з Сектору Гази Ізраїль залучив систему ПРО "Залізний купол" морського базування. Однак перехопити ракети таки не вдалося – вони впали на відкритій місцевості.

Збройні сили Ізраїлю проводять постійну оцінку ситуації і залишаються готовими діяти проти будь-якої терористичної діяльності,

– наголосили у міністерстві.

Наразі повідомлень про постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Дивіться відео ракетного обстрілу Ізраїля:

Що відомо про Сектор Гази