Сектор Гази обстріляв Ізраїль ракетами: держава відповіла тим же – відео
З Сектору Гази вночі 15 листопада на території Ізраїлю запустили 2 ракети. Водночас ізраїльські військові заявили, що у відповідь завдали удари по підземній інфраструктурі ХАМАС.
По всьому Ізраїлю вночі 15 листопада лунали сирени, які попереджали населення про повітряний напад. Про це у твіттері повідомили міністерство оборони держави.
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Ракетні обстріли Ізраїля
Для перехоплення ракет з Сектору Гази Ізраїль залучив систему ПРО "Залізний купол" морського базування. Однак перехопити ракети таки не вдалося – вони впали на відкритій місцевості.
Збройні сили Ізраїлю проводять постійну оцінку ситуації і залишаються готовими діяти проти будь-якої терористичної діяльності,
– наголосили у міністерстві.
Наразі повідомлень про постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Дивіться відео ракетного обстрілу Ізраїля:
Що відомо про Сектор Гази
- Сектор Гази – це територія на березі Середземного моря.
- ООН виділила її для арабської держави Палестини.
- З 1948 по 1967 вона була окупована Єгиптом, а після Шестиденної війни 1967 по 2005 – Ізраїлем.
- Зараз Сектором Гази керує ісламістське угрупування ХАМАС.
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