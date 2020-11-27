Мешканці австрійського села Фуккінг довго терпіли, але зрештою таки вирішили змінити його назву. Річ у тім, що назва села латинкою пишеться як Fucking – англійською це слово є брутальним позначенням статевого акту.

У селі Фуккінг мешкають усього 150 людей, тож увага туристів до тихого та спокійного краю не надто їх потішила. Річ у тім, що Фуккінг став майже меккою для туристів з усього світу, які розуміють англійську, пишуть Deutsche Welle і Politico.

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Англійською назва Fucking – фактично, лайка. Цим словом брутально позначають статевий акт. Селяни з Фуккінга розуміли це, але багато років відмовлялися від ідеї змінити назву.

Ще у 2004 році вони говорили: "Всі знають, що це слово означає англійською. Але для нас Фуккінг це Фуккінг. І залишиться Фуккінгом".



Мешканці Фуккінгу майже 20 років не хотіли міняти назву села / Фото uberfacts

Утім, зрештою, люди не витримали. І через засилля туристів, і через безліч жартів та насмішок. А найбільше – через те, що всі знаки у селищі з написаною назвою поселення постійно крали на сувеніри.

У 2018 році, до слова, порнографічний сайт Pornhub запропонував безкоштовний преміумдоступ мешканцям Фуккінга, підтримуючи їхню любов до назви власного села. На жаль, ми не знаємо, чи скористалися фукківчанці цим подарунком.

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Що ж у підсумку? Село Фуккінг, яке входить до складу муніципалітету Тарсдорф і неподалік кордону з Німеччиною, з 1 січня 2021 року називатиметься Фуггінг – Fugging.

Що робити тепер туристам? За 30 кілометрів від Фуккінгу розташоване село Петтінг – Petting. Його мешканці, кажуть, найближчим часом назву змінювати не планують.

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