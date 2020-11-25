Верхня палата парламенту Франції проголосувала за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху. Це рішення підтримали 305 сенаторів. Натомість лише 1 сенатор проголосував проти.

Текст не має законодавчої сили й несе лише рекомендаційний характер. Про це повідомляє RFI.

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Водночас текст резолюції спільно запропонували розглянути депутати правої партії "Республіканці", центристи, Соцпартія, фракція CRCE (що у більшості складається з комуністів) і екологісти. Зауважимо, що це перший випадок, коли орган влади у Франції закликає визнати Нагірний Карабах.

Резолюція пропонує уряду "визнати Нагірно-Карабахську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру". Сенат Франції також у своєму документі засудив "військову агресію Азербайджану і вимагає негайного виведення Азербайджанських Збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій".

Раніше резолюцію також підтримали у нижній палаті. Це означає, що її підтримав весь парламент і тепер резолюцію має розглянути уряд.

Зверніть увагу! Невизнана республіка Нагірного Карабаху існує вже майже 30 років, а конфлікт за ці території між Вірменією та Азербайджаном тягнеться понад 100 років.

Позиція МЗС Франції

У міністерстві закордонних справ Франції заявили, що одностороннє визнання Парижем незалежності Нагірного Карабаху не піде на користь ані Вірменії, ані населенню Карабаху, ані самій Франції.

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Як на це відреагували у Нагірному Карабасі

А от у Нагірному Карабасі схвально відреагували на резолюцію французького сенату.

Це історичне рішення, сподіваємося, воно надихне на подібні резолюції інші країни,

– заявили у МЗС Карабаху.

Що про це кажуть Азербайджан та Вірменія

Натомість Азербайджан заявив про упередженість французів.

"Упереджені дії, що тривають з перших хвилин конфлікту і донині, свідчать про те, що Франція, як країна-співголова Мінської групи ОБСЄ, не може зберігати нейтралітет… Франція упереджено захищає загарбницьку Вірменію, вона необ'єктивна, підтримує окупанта і не виконує посередницьку місію", – мовиться у заяві.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян подякував за рішення сенату Франції та заявив, що країна "підтверджує свою прихильність до загальнолюдських цінностей, а також до поваги основних принципів міжнародного права".

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