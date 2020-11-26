Сенат Франції закликав визнати незалежність Нагірного Карабаху. У МЗС Франції відреагували заявою, що офіційний Париж суверенітет регіону не визнає.

МЗС Франції запевнило, що Париж не визнає Карабах

Відповідну резолюцію Сенат Франції ухвалив 25 листопада. Вже наступного дня у міністерстві закордонних справ країни оприлюднили заяву у відповідь, інформує "Дзеркало тижня".

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Позиція дипвідомства категорична: Франція не визнає незалежним Нагірний Карабах.

Сенат ухвалив резолюцію, що закликає до визнання французькою владою самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки". Під час дебатів, що передували голосуванню, державний секретар при МЗС Жан-Батист Лемуан нагадав позицію французького уряду з цього питання: Франція не визнає самопроголошену "НКР",

– мовиться у заяві МЗС Франції.

У міністерстві запевнили, що визнання Францією суверенітету Нагірного Карабаху не принесе користі нікому і лише загальмує вирішення конфлікту між Баку та Єреваном.

Як відреагували на рішення Сенату в Азербайджані?

В Азербайджані уже назвали резолюції Сенату провокацією. Азербайджанський парламент

Зазначимо, що незалежність Нагірного Карабаху не визнала жодна країна у світі. В Азербайджані уже назвали резолюції Сенату провокацією. Азербайджанський парламент ініціював виключення Франції з мінської групи ОБСЄ щодо мирного врегулювання в Нагірному Карабасі.Зазначимо, що незалежність Нагірного Карабаху не визнала жодна країна у світі.

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