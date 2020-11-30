Офіційний Белград переглянув рішення проти чорногорського посла – його оголосили персоною нон грата та висунули вимогу покинути територію Сербії протягом 72 годин. Причина зміни позиції – дружба.

Між Чорногорією та Сербією 28 листопада розгорівся дипломатичний скандал:

Подгоріца вислала сербського посла за "регулярне втручання у внутрішні справи" (цей дипломат переконаний, що чорногорці щиро прагнуть до об'єднання з сербами, і часто про це заявляв).

А Белград одразу за принципом взаємності оголосив про висилку посла чорногорського (який, у принципі, нічого поганого не зробив).

Але вже за добу, 29 листопада, серби передумали – пише DW.

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Пані прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч поговорила з президентом і міністром закордонних справ про ситуацію з послами. А потім вийшла до ЗМІ та повідомила:

Віденська конвенція про дипломатичні відносини – це важливо, "але наша дружба з Чорногорією – важливіша".

І взагалі, "будь-яке подальше погіршення становища сербів у Чорногорії не в наших чи їхніх інтересах".

Прем'єрка висловила надію, що чорногорці рішення Белграда про скасування висилки дипломата зрозуміють як "акт доброї волі", тож держави продовжать покращувати відносини.

Враховуючи те, що в Чорногорії у серпні на парламентських виборах виграла просербська коаліція, яка за тиждень формуватиме новий уряд, сценарій замирення Белграда й Подгоріци куди реальніший, аніж продовження конфлікту.

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