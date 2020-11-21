Уряд Сербії з 24 листопада запровадить нові карантинні обмеження щодо пандемії коронавірусу. В країні введуть суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції та карантину.

Водночас громадян просять працювати віддалено, якщо у них є можливість. Про це повідомляє пресслужба уряду Сербії.

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Що передбачають обмеження

Сербам буде необхідно носити маски не лише у приміщеннях, а й на відкритому повітрі. Йдеться про випадки, коли контакти з іншими людьми неминучі.

Окрім того, введуть обмеження щодо наповнюваності громадського транспорту. Водночас в Сербії заборонять зібрання групами понад 5 осіб. Однак уряд країни зробив виключення, зокрема для:

робочих організацій;

шкіл;

магазинів;

торгових центрів, на які поширюється встановлений ліміт кількості осіб, що постійно присутні на певній площі – від 4 квадратних метрів на людину.

Також усі заклади харчування, торговельні центри та клуби зачинятимуться о 18:00. Заходи обмежені 10-денним періодом, їх переглянуть відповідно до епідеміологічної ситуації, йдеться в повідомленні.

Довідка. Станом на 21 листопада 2020 року, загалом У Сербії виявили COVID-19 у 116 125 осіб. Видужали 31 536 громадян, смертельних випадків – 1 168.