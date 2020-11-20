В Сербії встановили пам'ятник Шевченку: домовленості тривали 20 років – фото
В Новому Саді, що у Сербії, встановили пам'ятник поету Тарасові Шевченку. Через карантинні обмеження наразі невідомо, коли відбудеться офіційне відкриття.
Попередньо відкриття мала б відбутись в листопаді або грудні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
До слова Пам'ятники Шевченкові у світі встановили рекорд
Пам'ятник є дарунком від міста Львова. Він розташований неподалік університетського кварталу, біля алеї, яка названа на честь сербського поета Мирослава Антича.
На гранітному постаменті заввишки 2 метри розташований бюст поета. А також викарбовані українською й сербською мовами слова поета з поеми "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця", а внизу – "Від громади Львова громаді Нового Саду".
Пам'ятник Тарасові Шевченку у Сербії / Фото "Радіо Свобода"
Чому домовленості затягнулись на 20 років
- Ще у 1999 році Львів і Новий Сад уклали угоду про співробітництво у сферах господарства, культури й спорту.
- Згодом Україна виявила готовність встановити пам'ятник українському поету в Сербії. Однак влада сербського міста постійно відкладала ініціативу.
- Що цікаво, проти відкриття пам'ятника виступили деякі сербські ультранаціоналістичні партії. Вони вважають, що Шевченко "ненавидів росіян".
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