В Новому Саді, що у Сербії, встановили пам'ятник поету Тарасові Шевченку. Через карантинні обмеження наразі невідомо, коли відбудеться офіційне відкриття.

Попередньо відкриття мала б відбутись в листопаді або грудні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Пам'ятник є дарунком від міста Львова. Він розташований неподалік університетського кварталу, біля алеї, яка названа на честь сербського поета Мирослава Антича.

На гранітному постаменті заввишки 2 метри розташований бюст поета. А також викарбовані українською й сербською мовами слова поета з поеми "Єретик": "Щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця", а внизу – "Від громади Львова громаді Нового Саду".



Пам'ятник Тарасові Шевченку у Сербії / Фото "Радіо Свобода"

Довідка. В Новому Саду проживає приблизно 3 тисячі осіб, які належать українсько-русинської громади. В місті також є греко-католицька церква святих Петра і Павла.

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