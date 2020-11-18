Попри внутрішньопартійну перевірку, серед депутатів та представників партії "Слуга народу" на місцевих виборах могли обрати "людей з поганими намірами". Глава "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що "намір взяти хабар" міг явитися після обрання на певну посаду.

Кандидата від "Слуги народу", главу ОТГ на Закарпатті спіймали на хабарі. Корнієнко відреагував на цей інцидент в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він став кандидатом, можливо, з наміром отримати хабар. А можливо, на той момент, коли він був кандидатом, у нього ще цього наміру не було,

– зазначив глава партії.

Та додав, що вони пропустили людину з такими "злими намірами". Корнієнко уточнив, що кандидатів вони не перевіряли на детекторах брехні. Тому, "людина з поганими намірами могла проскочити". Як приклад він назвав ситуацію з нардепом Олександром Юрченком.

Щодо глави ОТГ на Закарпатті, то ця ситуація для "Слуги народу" означає лише те, що у цій ОТГ будуть перевибори, і партія, мабуть, братиме у них участь.

За словами Корнієнка, на місцевих виборах виграли 6 100 представників "Слуги народу". Статистика свідчить про те, що за рік з'явиться кілька депутатів, яких треба буде відкликати.

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