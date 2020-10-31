У вересні середня зарплата по Україні зросла до 11 тисяч 998 гривень. Це найвищий показник від початку 2020 року, а після падіння у квітні зарплати в Україні майже безперервно зростають.

Якщо порівнювати з серпнем 2020 року, то у вересні середня зарплата зросла на 4,8%. Такі дані наводить Державна служба статистики. Також зростанням зарплат похвалився прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Цікаво Реальна зарплата у вересні зросла майже на 10%: статистика за областями та галузями

Основною причиною зростання зарплат стало підвищення "мінімалки", а також відновлення ділової активності на ринку зайнятості. Збільшення зарплат у вересні сприяло й подальшому зростанню споживання населення,

– підкреслив очільник уряду.

Детальніше про середню зарплату у 2020 році:

Від початку року вона майже увесь час зростала. Винятками стали лише квітень, який припав на початок пандемії коронавірусу, й серпень, що викликано більше сезонними чинниками. У різні місяці розмір середньої зарплати був таким:

січень – 10 тисяч 727 гривень,

лютий – 10 тисяч 847 гривень (на 1,1% більше, ніж попереднього місяця),

березень – 11 тисяч 446 гривень (на 5,5% більше),

квітень – 10 тисяч 430 гривень (на 8,9% менше),

травень – 10 тисяч 542 гривні (на 1,1% більше),

червень – 11 тисяч 579 гривень (на 9,8% більше),

липень – 11 тисяч 804 гривні (на 2% більше),

серпень – 11 тисяч 446 гривень (на 3% менше),

вересень – 11 тисяч 998 гривень (на 4,8% більше).

До слова, у вересні середня зарплата зросла у всіх регіонах України. Найнижчим було зростання в Донецькій області – 2,5%, а найвищим у Закарпатській – на 12,5%.

Найвища зарплата вже традиційно в столиці. Кияни у вересні 2020 року заробляли відчутно більше, ніж середня зарплата по Україні – у середньому 17 тисяч 253 гривні.

Натомість найменше зароблять жителі Волинської області – у середньому 9 тисяч 766 гривень. У Житомирській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій і Чернігівській областях середня зарплата також нижча, ніж 10 тисяч гривень за місяць.



Деталі про середню зарплату в Україні у 2020 році / таблиця Держстату