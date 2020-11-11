У північно-східній частині Середземного моря 11 листопада зіткнулися турецький рибальський човен з танкером, який йшов під грецьким прапором. Аварія сталася біля району Караташ провінції Адана.

Водолази знайшли тіла чотирьох з п'яти людей, які перебували на рибальському човні. При цьому 1 людина зникла, повідомляє берегова охорона ВМС Туреччини.

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Коли і де сталося зіткнення

Інцидент стався 11 листопада о 6:50 за київським часом на відстані 15 морських миль від узбережжя. Танкер, який рухався під грецьким прапором, зіткнувся з турецьким рибальським човном. Внаслідок удару рибальське судно перекинулося і люди з нього опинилися під водою.

Що відомо про пошуки людей