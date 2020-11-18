Адміністрації Джо Байдена треба докласти багато зусиль для приборкання технологій поширення брехливих наративів з метою захоплення влади. Адже проросійські сили та агенти Кремля роблять все, аби українці відчували недовіру до нової американської влади.

Якщо 20 років тому Медведчук і його "машина з промивання мізків" розповідала про "план Бжезинського", за останні роки вони демонізували Джорджа Сороса, то зараз будуть розвішувати ярлики про "агентів Байдена". Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі озвучив Сергій Лещенко.

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"Тому я публічно закликав нову американську адміністрацію не применшувати ризик, який несуть проросійські сили для реваншу на залишках Майдану. Вони використовують створені в Америці соціальні медіа, пропускають гроші через американські кореспондентські рахунки, відправляють дітей на навчання до США і навіть самі їздять туди на лікування", – пояснив він.

Настав час Америці нанести симетричну відповідь,

– заявив він.

Він пригадав, що нещодавно YouTube видалив канал колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Також було забанено Віктора Медведчука. Однак проросійські телевізійні канали продовжують виконувати аналогічну місію в ютубі.

"Так само як і їх політичний сателіт Анатолій Шарій, який за допомогою ютуба навіть створив проросійську політичну партію, що на брехливих тезах зайшла в деякі органи місцевої влади. Тому найкращою послугою українській демократії буде, якщо США видалять з ютуба їхні сторінки – Шарія та проросійських телеканалів", – сказав Сергій Лещенко.

Зверніть увагу! Хто такий Анатолій Шарій: біографія скандального відеоблогера – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" зі Сергієм Лещенком: