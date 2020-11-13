Сергій Левченко став новим начальником департаменту військової контррозвідки СБУ
Володимир Зеленський призначив Сергія Левченка новим начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Донедавна генерал-майор Левченко очолював Головне управління військової контррозвідки СБУ.
Відповідний указ президент України підписав 13 листопада. Про це повідомляє Офіс Президента.
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Зауважимо, що департамент військової контррозвідки сформували ще у жовтні указом Володимира Зеленського. Раніше головне управління військової контррозвідки входило до складу департаменту контррозвідки СБУ, яке очолював Левченко з:
- квітня по вересень 2014 року;
- з травня 2015 року і досі.
Раніше Комітет нацбезпеки рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт президента про реформу Служби безпеки України у першому читанні.
Що передбачає законопроєкт про СБУ Зеленського
- Закріплення змісту ключових понять, які характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення;
- Чітке визначення мети діяльності СБУ, а також її функцій і повноважень;
- Впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державної безпеки;
- Розширення інформаційно-аналітичного вектора роботи спецслужби;
- Оптимізація організаційно-штатної побудови Служби безпеки, яка зможе забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози держбезпеці України.
- Поетапне припинення комплектування СБУ військовослужбовцями;
- Забезпечення поступового перетворення СБУ у відомство, яке комплектується особами зі спецзваннями;
- Осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників СБУ;
- Оновлення і деталізація положень закону "Про національну безпеку України".
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