Володимир Зеленський призначив Сергія Левченка новим начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Донедавна генерал-майор Левченко очолював Головне управління військової контррозвідки СБУ.

Відповідний указ президент України підписав 13 листопада. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зауважимо, що департамент військової контррозвідки сформували ще у жовтні указом Володимира Зеленського. Раніше головне управління військової контррозвідки входило до складу департаменту контррозвідки СБУ, яке очолював Левченко з:

квітня по вересень 2014 року;

з травня 2015 року і досі.

Раніше Комітет нацбезпеки рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт президента про реформу Служби безпеки України у першому читанні.

Що передбачає законопроєкт про СБУ Зеленського