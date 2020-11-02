Сергій Притула заявив, що їм з екслідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком вдалося зберегти нормальні взаємини. Саме від "Голосу" Притула у 2019 році балотувався до парламенту України, а у 2020 – до Київради.

Після виборів у 2020 році Вакарчук подякував колишньому колезі за виборчу кампанію і за те, що партія пройшла до Київради. Про це Притула розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Я йому (Вакарчукові – 24 канал) сказав, що в цьому так само є і його заслуги, тому що він був тою бабою-повитухою, яка прийняла мене в політику,

– зізнався Притула.

Він також наголосив, що, критикуючи відхід Вакарчука з політики, можливо, був надто різким у своїх висловах. Однак наразі непорозуміння залишилися у минулому. Притула розповів, що Вакарчук сам йому зателефонував, і вони "дуже мило поспілкувалися".

"Ми дуже мило поспілкувалися, останнім часом не мали такої нагоди. І я радий, що навіть з його відходом партія все одно залишається живим організмом", – наголосив Притула.

Що Притула казав про Вакарчука

У 2020 році Вакарчук вдруге склав мандат нардепа. Притула цим був дуже невдоволений. Під час передвиборчої кампанії місцевих виборів він заявив: "якщо я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат". Українці побачили у цьому прямий закид у бік Вакарчука.

Згодом Притула пояснив свій вчинок тим, що, на його думку, рішення Вакарчука напередодні місцевих виборів могло стати ударом по репутації "Голосу". Однак Притула визнає, що міг би продемонструвати серйозність своїх намірів, не використовуючи Вакарчука, як приклад.

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