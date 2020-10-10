Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше за 4 місяці змогла поговорити зі своїм ув'язненим чоловіком Сергієм Тихановським. Подружжя спілкувалося по телефону декілька хвилин.

Деталі розмови оприлюднила пресслужба Тихановської у телеграм-каналі.

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Сьогоднішні події – це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями,

– заявила Тихановська.

Про що говорили Тихановські

Пара спілкувалася про дітей. Тихановська зізнавалася, що син та донька дуже сумують за татом і весь час запитують, коли він повернеться.

Опозиціонерка наголосила, що тримається тільки завдяки підтримці білорусів. Жінка заявила, що нізащо не відступить.

Тихановський закликав дружину "бути жорсткішою". Він хоче, аби вона продовжувала зустрічатися зі світовими лідерами.

На прощання Тихановська сказала чоловікові: "Ми тебе любимо, Сергію. Тримайся. Скоро все закінчиться".

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Дивіться фрагмент розмови Тихановської з чоловіком:

Чому Сергій Тихановський у в'язниці

Сергій Тихановський планував балотуватися в президенти Білорусі. Однак під час передвиборчої кампанії його заарештували. Відтоді він перебуває у СІЗО у Мінську.

Участь у виборах взяла дружина опозиціонера – Світлана Тихановська. За даними незалежних екзит-полів, саме вона здобула перемогу.

Зазначимо, що після президентських виборів у Білорусі спалахнули масові протести. Білоруси вважають вибори сфальсифікованими і вимагають відставки чинного самопроголошеного президента Олександра Лукашенка – детальніше про це у матеріалах 24 каналу.