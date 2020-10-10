Ми тебе любимо: Сергій та Світлана Тихановські вперше за 4 місяці поговорили – відео
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше за 4 місяці змогла поговорити зі своїм ув'язненим чоловіком Сергієм Тихановським. Подружжя спілкувалося по телефону декілька хвилин.
Деталі розмови оприлюднила пресслужба Тихановської у телеграм-каналі.
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Сьогоднішні події – це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв'язнів, яких раніше називав злочинцями,
– заявила Тихановська.
Про що говорили Тихановські
- Пара спілкувалася про дітей. Тихановська зізнавалася, що син та донька дуже сумують за татом і весь час запитують, коли він повернеться.
- Опозиціонерка наголосила, що тримається тільки завдяки підтримці білорусів. Жінка заявила, що нізащо не відступить.
- Тихановський закликав дружину "бути жорсткішою". Він хоче, аби вона продовжувала зустрічатися зі світовими лідерами.
- На прощання Тихановська сказала чоловікові: "Ми тебе любимо, Сергію. Тримайся. Скоро все закінчиться".
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Дивіться фрагмент розмови Тихановської з чоловіком:
Чому Сергій Тихановський у в'язниці
Сергій Тихановський планував балотуватися в президенти Білорусі. Однак під час передвиборчої кампанії його заарештували. Відтоді він перебуває у СІЗО у Мінську.
Участь у виборах взяла дружина опозиціонера – Світлана Тихановська. За даними незалежних екзит-полів, саме вона здобула перемогу.