Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня завітав до СІЗО, де зустрівся з ув'язненими опозиціонерами. На 5-годинній бесіді, як виявилось згодом, був присутній і чоловік Світлани Тихановської – Сергій.

Тихановського ще вранці вивезли з СІЗО у Жодіно

Про те, що Тихановський таки розмовляв з Лукашенком в ізоляторі, повідомив адвокат опозиціонера Віктор Мацкевич, інформує портал TUT.by.

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Тихановський розповів, що його ще вранці вивезли з СІЗО у Жодіно і привезли до ізолятора КДБ. Супроводжували опозиційного блогера люди в масках. Привели Тихановського до зали, де на столі вже стояли таблички з іменами опозиціонерів.

Увійшов Лукашенко і почав тиснути всім руки. Сергій уникає рукостискань, побоюється коронавірусу. Він не хотів також, щоб його знімали на камеру для ТБ. Потім протягом п'яти годин була бесіда з Лукашенком, де в основному говорив він сам. Тихановський все ж намагався довести свою позицію,

– зазначив Мацкевич.

Опозиціонер рнамагався розпитати Лукашенка про переслідування

Тихановський намагався перебити монолог Лукашенка і розпитати про причини переслідування його дружини та з'ясувати, чому на зустіч і СІЗО не привезли ув'язнену Марію Колесникову. Начебто Лукашенко дав зрозуміти чоловіку опозиційної лідерки, що на волі він опиниться нескоро.

Це цікаво! Сама Колесникова повідомила, що відмовилась їхати на зустріч з Лукашенком. Опозиціонерка зазначила, що у СІЗО в Жодіно їй спокійніше.

Як пояснив мій підзахисний, при розмові про конституційну реформу він, Тихановський, сказав, що він і ті з присутніх, хто зацікавлений, готові і могли б висловити свої пропозиції, але не в наручниках, перебуваючи у в'язниці, а з доброї волі,

– зазначив Мацкевич.

Саме під час розмови з Лукашенком Тихановський наголосив, що вже довго не спілкувався з дружиною. Після цього йому й дозволили здійснити перший за кілька місяців телефонний дзвінок.

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Зверніть увагу! Білоруські держЗМі показали усіх учасників зустрічі з Лукашенком в ізоляторі КДБ. Не видно було лише обличчя чоловіка у кепці. Ним, ймовірно, і був Сергій Тихановський.

Після зустрічі з Лукашенком відпустили двох опозиціонерів

Зазначимо, що після зустрічі з чинним самопроголошеним головою держави на волю вийшли два опозиціонери – координатор опозиційного штабу Віктора Бабарика бізнесмен Юрій Воскресенський і директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіч. Їм змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.