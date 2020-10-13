Нові деталі про візит Лукашенка до СІЗО: на зустрічі був Сергій Тихановський
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня завітав до СІЗО, де зустрівся з ув'язненими опозиціонерами. На 5-годинній бесіді, як виявилось згодом, був присутній і чоловік Світлани Тихановської – Сергій.
Тихановського ще вранці вивезли з СІЗО у Жодіно
Про те, що Тихановський таки розмовляв з Лукашенком в ізоляторі, повідомив адвокат опозиціонера Віктор Мацкевич, інформує портал TUT.by.
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Тихановський розповів, що його ще вранці вивезли з СІЗО у Жодіно і привезли до ізолятора КДБ. Супроводжували опозиційного блогера люди в масках. Привели Тихановського до зали, де на столі вже стояли таблички з іменами опозиціонерів.
Увійшов Лукашенко і почав тиснути всім руки. Сергій уникає рукостискань, побоюється коронавірусу. Він не хотів також, щоб його знімали на камеру для ТБ. Потім протягом п'яти годин була бесіда з Лукашенком, де в основному говорив він сам. Тихановський все ж намагався довести свою позицію,
– зазначив Мацкевич.
Опозиціонер рнамагався розпитати Лукашенка про переслідування
Тихановський намагався перебити монолог Лукашенка і розпитати про причини переслідування його дружини та з'ясувати, чому на зустіч і СІЗО не привезли ув'язнену Марію Колесникову. Начебто Лукашенко дав зрозуміти чоловіку опозиційної лідерки, що на волі він опиниться нескоро.
Як пояснив мій підзахисний, при розмові про конституційну реформу він, Тихановський, сказав, що він і ті з присутніх, хто зацікавлений, готові і могли б висловити свої пропозиції, але не в наручниках, перебуваючи у в'язниці, а з доброї волі,
– зазначив Мацкевич.
Саме під час розмови з Лукашенком Тихановський наголосив, що вже довго не спілкувався з дружиною. Після цього йому й дозволили здійснити перший за кілька місяців телефонний дзвінок.
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Після зустрічі з Лукашенком відпустили двох опозиціонерів
Зазначимо, що після зустрічі з чинним самопроголошеним головою держави на волю вийшли два опозиціонери – координатор опозиційного штабу Віктора Бабарика бізнесмен Юрій Воскресенський і директор IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіч. Їм змінили запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт.