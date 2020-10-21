Колишній очільник Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що повідомлення про його затримання СБУ – це фейк. Він наголосив, що наразі перебуває в офіційній відпустці як державний службовець ДПС поза штатом.

Він наголосив, що також не отримував повідомлення про підозру, тож і ця інформація не відповідає дійсності. Про це Сергій Верланов написав у фейсбуці.

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За словами Верланова, справа проти нього пов'язана з політикою й особистою помстою.

За час своєї каденції у мене з'явилося багато впливових ворогів, які, на жаль, повернулися до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита,

– зазначив Верланов.

Він також підкреслив, що доказом неспроможності звинувачень проти нього є сам факт "розслідування" справи Службою безпеки, а не НАБУ. Ексглава ДПС також зазначив, що "немає доказів моєї зацікавленості у вирішенні справи на користь найбільшого інвестора".

Що відомо про справу проти Сергія Верланова

20 жовтня Офіс генерального прокурора повідомив Верланову про підозру у зловживанні владою і службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму понад 2 мільярди гривень, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

на суму понад 2 мільярди гривень, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни. У ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ готує затримання Верланова перед виборами, щоб показати виборцям боротьбу з корупцією і затримання високопоставленого чиновника.

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Зауважимо, що ще 24 квітня 2020 року Кабмін звільнив Сергія Верланова з посади керівника Державної податкової служби. На цій посаді Верланов пробув майже рік. Ймовірно, його звільнення пов'язували з можливою корупцією у податковій.