Сервісні центри МВС запрацювали в режимі онлайн з 12 листопада. В період пандемії водії можуть отримати низку послуг безпосередньо з дому.

Для цього автомобілістам необхідно зайти в "електронний кабінет водія" і обрати потрібну операцію. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як отримати доступ до "електронного кабінету водія"

Щоб отримати доступ до "електронного кабінету водія" необхідно зайти на сайт e-driver.hsc.gov.ua та ввести особисті дані через ID.GOV.UA або через ПРИВАТ BANKID.

Які послуги водії можуть отримати онлайн

замовити обмін і відновлення водійського посвідчення;

перевірити авто по VIN-коду;

сплатити штрафи;

верифікувати дані;

призначити Належного користувача.

​​ Зверніть увагу! За вимогою Європейського союзу в Україні можуть повернути обов'язковий технічний огляд. Його скасували через корупційну складову, але з 2022 року він знову почне діяти.