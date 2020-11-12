Як працюватимуть сервісні центри МВС в умовах пандемії: послуги можна отримати онлайн
Сервісні центри МВС запрацювали в режимі онлайн з 12 листопада. В період пандемії водії можуть отримати низку послуг безпосередньо з дому.
Для цього автомобілістам необхідно зайти в "електронний кабінет водія" і обрати потрібну операцію. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй сторінці у фейсбуці.
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Як отримати доступ до "електронного кабінету водія"
Щоб отримати доступ до "електронного кабінету водія" необхідно зайти на сайт e-driver.hsc.gov.ua та ввести особисті дані через ID.GOV.UA або через ПРИВАТ BANKID.
Які послуги водії можуть отримати онлайн
- замовити обмін і відновлення водійського посвідчення;
- перевірити авто по VIN-коду;
- сплатити штрафи;
- верифікувати дані;
- призначити Належного користувача.
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