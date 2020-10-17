Серйозна провокація біля Водяного із застосуванням гранатометів і мін: як минула доба на Донбасі
Упродовж минулої доби 16 жовтня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Про ситуацію на Донбасі станом на7:00 17 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.
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Де та з чого били бойовики 16 жовтня
- Двічі неподалік Водяного – в обідній час із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері відбулося дистанційне мінування перед українськими позиціями із застосуванням ручного протитанкового гранатомета, пристосованого для використання протипіхотних осколкових мін ПОМ-2.
- У районі Мар'їнки – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.
- Внаслідок бойових дій ніхто серед українських захисників ані не постраждав, ані не загинув.
Від початку поточної доби 17 жовтня у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Всією лінією розмежування можна спостерігати тиша. Щоправда, українські воїни завжди є готовими до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються досягнутих домовленостей та сумлінно виконують завдання за призначенням,
– підкреслюють у штабі.
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Ситуацію на Донбасі станом на ранок 17 жовтня: дивіться відео зведення Об’єднаних сил
Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу