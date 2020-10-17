Упродовж минулої доби 16 жовтня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували режим припинення вогню. На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Про ситуацію на Донбасі станом на7:00 17 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

Важливо Готуємо нове розведення сил, – Резніков назвав найближчі дії влади на Донбасі

Де та з чого били бойовики 16 жовтня

Двічі неподалік Водяного – в обідній час із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері відбулося дистанційне мінування перед українськими позиціями із застосуванням ручного протитанкового гранатомета, пристосованого для використання протипіхотних осколкових мін ПОМ-2.

У районі Мар'їнки – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій ніхто серед українських захисників ані не постраждав, ані не загинув.

Від початку поточної доби 17 жовтня у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Всією лінією розмежування можна спостерігати тиша. Щоправда, українські воїни завжди є готовими до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються досягнутих домовленостей та сумлінно виконують завдання за призначенням,

– підкреслюють у штабі.

Зверніть увагу Росія завозить нові танки на Донбас замість старих, – розвідка

Ситуацію на Донбасі станом на ранок 17 жовтня: дивіться відео зведення Об’єднаних сил

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню, який бойовики порушують ледь не щодня. Найчастіше окупанти здійснюють провокативні постріли, однак 6 вересня вони вщент зірвали перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. Тоді загинув український військовий.



Карта окупованих територій на сході України / Інфографіка 24 каналу