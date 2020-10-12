В окупованому Севастополі збільшується кількість заражених коронавірусом людей. Через це у лікарнях бракує місць для хворих.

В інфекційній лікарні Севастополя офіційно є 260 ліжок для хворих. Наразі вже зайняті 268. Про це заявив представник російської окупаційної влади в Криму Олександр Кулагін, повідомляє проросійське видання "Новий Севастополь".

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По ліжковому фонду у нас дуже напружена ситуація. У нас всього 610 ліжок розгорнуто. На сьогодні зайняті 623. Зараз ми вживаємо заходів щодо розширення ліжкового фонду,

– пояснив Кулагін.

За словами окупаційного "віцегубернатора", у лікарні №9 планують відкрити ще 60 місць для пацієнтів, які перебувають у важкому та середньому стані.

Додамо, що раніше у Севастополі в одному з корпусів пансіонату "Смарагд" почали приймати хворих на коронавірус, які переносять хворобу у легкому стані. Зараз там перебуває 108 людей.

Що відомо про коронавірус в окупованому Севастополі

За даними так званого офіційного порталу державної влади Севастополя, за добу 11 жовтня в місті зареєстрували 34 нових випадки зараження коронавірусом. За період пандемії у Севастополі 1 355 людей інфікувалися COVID-19. З них 39 хворих померли, а 895 – одужали.