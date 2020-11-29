Жителі окупованого Севастополя проти спустошення води у кар'єрі, попри дефіцит
Жителі окупованого міста Інкерман, що біля Севастополя, не підтримують рішення російської влади викачувати воду з озера у колишньому кар'єрі. Звідти забрати воду вирішили через гострий дефіцит.
Відтак російські урядовці нарекли водойми поблизу окупованогоСевастополя "резервним джерелом водопостачання". Про це повідомили у "Крим.Реалії".
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Чому люди незадоволені
Місцеві жителі незадоволені рішенням влади забрати воду з озера. На стовпах вони наклеїли листівку з написом "Люди, це ж наш Крим". Вони бояться, що після викачування води, тамтешня так звана влада заборонить використовувати озеро як місце відпочинку.
Як інкерманці коментують рішення влади:
- "Однозначно проти";
- "Коли працював у кар'єрі, там було джерело, за день набиралося 10-15 сантиметрів води. Якщо викачають, не знаємо коли знову набереться";
- "Вище по горах – Першотравневе звалище. Кажуть, фільтрат звідти просочується в озеро. А тепер – пити?".
Що робить підконтрольна Кремлю влада
Влада Севастополя, яка підконтрольна Кремлю, саме закінчує прокладати водовід від озера у старому Інкерманському кар'єрі до окупованого Севастополя. Трубу для забору опустили в озеро одразу біля місць для купання. Її провели наверх уздовж дороги.
З Інкерманського кар'єру готуються перекачувати воду для Севастополя / Фото "Крим. Реалії"
Що відомо про кар'єр в Інкермані?Російська влада хоче забрати воду з озера, яке має кар'єрне походження. Воно утворилося після вибухових робіт в 1960-х роках.
Вік кар'єру – понад 2000 років. Історики припускають, що його заснували будівельники Херсонесу.
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