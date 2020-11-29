Жителі окупованого міста Інкерман, що біля Севастополя, не підтримують рішення російської влади викачувати воду з озера у колишньому кар'єрі. Звідти забрати воду вирішили через гострий дефіцит.

Відтак російські урядовці нарекли водойми поблизу окупованогоСевастополя "резервним джерелом водопостачання". Про це повідомили у "Крим.Реалії".

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Чому люди незадоволені

Місцеві жителі незадоволені рішенням влади забрати воду з озера. На стовпах вони наклеїли листівку з написом "Люди, це ж наш Крим". Вони бояться, що після викачування води, тамтешня так звана влада заборонить використовувати озеро як місце відпочинку.

Як інкерманці коментують рішення влади:

"Однозначно проти";

"Коли працював у кар'єрі, там було джерело, за день набиралося 10-15 сантиметрів води. Якщо викачають, не знаємо коли знову набереться";

"Вище по горах – Першотравневе звалище. Кажуть, фільтрат звідти просочується в озеро. А тепер – пити?".

Що робить підконтрольна Кремлю влада

Влада Севастополя, яка підконтрольна Кремлю, саме закінчує прокладати водовід від озера у старому Інкерманському кар'єрі до окупованого Севастополя. Трубу для забору опустили в озеро одразу біля місць для купання. Її провели наверх уздовж дороги.



З Інкерманського кар'єру готуються перекачувати воду для Севастополя / Фото "Крим. Реалії"

Що відомо про кар'єр в Інкермані? Російська влада хоче забрати воду з озера, яке має кар'єрне походження. Воно утворилося після вибухових робіт в 1960-х роках.



Вік кар'єру – понад 2000 років. Історики припускають, що його заснували будівельники Херсонесу.

Зверніть увагу! Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант Росія.

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