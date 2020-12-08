Окупанти в Криму вітають людей з майбутніми новорічними святами, використовуючи при цьому портрети радянського диктатора Сталіна і "вождя світового пролетаріату" Володимира Леніна. Доволі цинічне привітання, якщо згадати про масову депортацію кримських татар 1944 року, організовану Сталіним.

У центрі тимчасово окупованого Росією Севастополя з'явився банер із зображеннями Сталіна і Леніна. Фото оприлюднили "Крим.Реалії".

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Між їх портретами на новорічному привітанні зображена радянська нагорода "Орден Перемоги", а під нею написано "З Новим роком!".

Специфічне вітання повісили поруч з офісом місцевого осередку Комуністичної партії РФ.



Таким банером севастопольців вітають з Новим роком / Фото "Крим. Реалії"

Зауважимо, що в Україні діяльність Компартії заборонена. Окрім того, в Україні триває процес декомунізації – позбавлення від комуністичної ідеології. Водночас у Криму російські окупанти навпаки штучно продовжують її возвеличення.

Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі Севастополя ввели комуністи після анексії Криму в 2014 році. На плакатах переважно зображують молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.