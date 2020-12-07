У центрі окупованого Севастополя вивісили плакат із зображенням Йосипа Сталіна та Володимира Леніна. Таким чином загарбники привітали кримчан з новорічними святами.

Банер розмістили біля місцевого осередку "Комуністичної партії Росії". Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Крім портретів Сталіна і Леніна, плакат доповнили зображенням нагороди радянського періоду – Орден Перемоги. До всього цього написали "З Новим роком".

Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста ввели комуністи після анексії Криму і Севастополя в 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.

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