Окупанти у Севастополі привітали кримчан новорічним плакатом із Леніним та Сталіним
У центрі окупованого Севастополя вивісили плакат із зображенням Йосипа Сталіна та Володимира Леніна. Таким чином загарбники привітали кримчан з новорічними святами.
Банер розмістили біля місцевого осередку "Комуністичної партії Росії". Про це повідомляє "Крим.Реалії".
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Крім портретів Сталіна і Леніна, плакат доповнили зображенням нагороди радянського періоду – Орден Перемоги. До всього цього написали "З Новим роком".
Традицію вивішувати агітаційні плакати та банери в центрі міста ввели комуністи після анексії Криму і Севастополя в 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, Надію Крупську і Сталіна.
Подібні випадки у Криму
- Зауважимо, агітаційні плакати з радянськими діячами комуністи почали вивішувати по містах після анексії Криму у 2014 році.
- Наприклад, у травні на річницю депортації кримських татар окупанти підняли над Кримом прапор зі Сталіним.
- До 9 травня на півострові знову вивісили банер зі Сталіним, а також встановили інсталяції із датами "Великої Вітчизняної війни" та написали "Наша перемога".
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