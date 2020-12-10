У Севастополі чоловік підпалив банкомат, бо змерз
В окупованому Севастополі п’яний чоловік підпалив банкомат, щоб зігрітися. Поліція затримала його. Зараз 29-річному місцевому мешканцю загрожує до 5 років позбавлення волі.
Збиток від дій чоловіка оцінюється у більш ніж 145 тисяч рублів. Про це повідомляє видання НеФакт.инфо.
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Що відомо про підпал банкомату
- Інцидент стався у Ленінському районі міста.
- У поліцію зателефонував директор операційного офісу банку і повідомив про пошкодження банкомату.
- Згодом поліцейські затримали 29-річного підозрюваного.
- З'ясувалося, що він був п'яний, а банкомат підпалив, бо вирішив погрітися біля вогню.
Що загрожує чоловіку
Проти чоловіка поліцейські розпочали кримінальну справу за умисне пошкодження майна. Тепер йому загрожує 5 років в'язниці.
Як зігрітися під час морозу?
- Найкрайщий та найдієвіший спосіб – почати рухатися, або ж збільшити темп ходьби.
- Вдягайте теплоізолюючий одяг.
- Додайте до свого раціону продукти з вищим вмістом жиру.
- Пийте більше гарячих напоїв.
- Ніякого алкоголю!
- Беріть з собою запасну шапку та рукавиці, щоб при потребі змінити їх.
- Шукайте сонячні місця.
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