В окупованому Севастополі п’яний чоловік підпалив банкомат, щоб зігрітися. Поліція затримала його. Зараз 29-річному місцевому мешканцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Збиток від дій чоловіка оцінюється у більш ніж 145 тисяч рублів. Про це повідомляє видання НеФакт.инфо.

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Що відомо про підпал банкомату

Інцидент стався у Ленінському районі міста.

У поліцію зателефонував директор операційного офісу банку і повідомив про пошкодження банкомату.

Згодом поліцейські затримали 29-річного підозрюваного.

З'ясувалося, що він був п'яний, а банкомат підпалив, бо вирішив погрітися біля вогню.

Що загрожує чоловіку

Проти чоловіка поліцейські розпочали кримінальну справу за умисне пошкодження майна. Тепер йому загрожує 5 років в'язниці.