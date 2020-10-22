Історія справи проти ексголови ДПС Сергія Верланова – черговий приклад того, як СБУ "використовує" право на слідство. Але це право у СБУ треба забрати, як і будь-які інші повноваження в сфері протидії корупції.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав громадський діяч, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Ця історія – залізобетонна підслідність НАБУ. Те, що підозру організували СБУ і Офіс генпрокурора, вже викликає серйозні сумніви в обгрунтованості цього дійства. Є у мене відчуття, що в НАБУ авторів ідеї послали, оцінивши її юридичну частину. Набагато більше це схоже на спробу Баканова та Венедіктової прикритися від критики в зливі вже розслідуваних (детективами НАБУ) справ", – пише Віталій Шабунін.

За його словами, приклади таких "розслідуваних" справ – це блокування Бакановом підозр у справі "Приватбанку" Коломойського, відмова Венедіктової відновити незаконно закрите провадження щодо "Роттердаму +" Ахметова, кришування Зеленським і Венедіктовою "суддів" ОАСК.

"Справа Верланова – це схоже на бажання Зеленського сподобатися виборцям. Для цього не треба вигадувати злочину, треба припинити блокувати покарання за злочинами справжнім. Тим більше – вже розслідуваних", – підкреслив Шабунін.

Водночас, ексголова ДПС Сергій Верланов у фейсбуці повідомив, що СБУ сфабрикувала справу проти нього, в основі якої – політичні та особисті мотиви деяких осіб.

"Моя справа – це частково про політику, частково про особисту помсту. Що стосується першого, все зрозуміло: замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, "наздоганяючи" реформаторів, і мій випадок – тут не поодинокий. Є справи у Макса Нефьодова, досить недвозначні перевірки проходять в Нафтогазі, йде пресинг реформаторської команди в керівництві Нацбанку та інших людей, що змінювали країну на краще ", – пояснив Сергій Верланов.

На його думку, у справи проти нього є й інший мотив.

"За час своєї каденції у мене з'явилося багато впливових ворогів, які, на жаль, повернулися до влади тв не тільки відмотують реформи назад, але і переслідують тих, хто змінював систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих і позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита", – пише Сергій Верланов.

Він також підкреслив, що очевидним доказом неспроможності звинувачень є сам факт "розслідування" справи Службою безпеки, яка не має стосунку до скасування податкових рішень-повідомлень і зловживань владою. У межах антикорупційної інфраструктури справа мала бути виключно підслідною з боку НАБУ.

"Немає і доказів моєї зацікавленості у вирішенні справи на користь найбільшого інвестора, який переміг на єдиному прозорому кейсі приватизації в історії України. Це й не дивно, бо корисливих мотивів там не було, було тільки бажання припинити практику державного рекету щодо білого бізнесу та заощадити бюджетні гроші на судові витрати безнадійно програшної справи", – зазначив Сергій Верланов.

Як раніше повідомляли, заступник Генерального прокурора повідомив про підозру у зловживанні владою та службовим становищем колишньому голові ДПС Сергію Верланову. Його звинувачують в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Сам Верланов називає справу проти нього "замовною".

"Вважаю, що кримінальне провадження, яке розслідує СБУ, – це чергова юридична нісенітниця за своєю суттю, що має всі ознаки замовної", – заявив Верланов.