Шахрай вкрав 140 тисяч із картки і життя дитини – ці гроші збирали на лікування
Зловмисник свідомо й цинічно обманув жінку, яка збирала гроші на лікування доньки: вдав, що хоче допомогти, а натомість вкрав з її картки 140 тисяч гривень. Дурисвіта затримали, але дитина померла.
Затриманому чоловіку, який вкрав значну суму грошей з картки постраждалої, невдовзі обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила Кіберполіція на офіційному сайті та поліція Кіровоградської області.
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Як шахрай зміг вкрасти гроші з картки
- 32-річний чоловік зателефонував жінці, яка збирала гроші на лікування доньки.
- Він представився помічником посадовця, який керує благодійною організацією, і запропонував допомогу.
- Тоді попросив жінку надати номери телефонів її родичів.
- Навіщо йому ці номери – пояснив: аби переконатися, що родині дійсно потрібні гроші на лікування дитини.
- Отримавши номери, спокійно заблокував номер жінки й перевипустив сім-картку.
- З цією сім-карткою зловмисник отримав доступ до інтернет-банкінгу потерпілої.
- Тож переказав гроші з рахунку жінки на свій рахунок.
- За попередніми даними, мовиться про 140 тисяч гривень.
Як покарають зловмисника
- "Через нестачу грошей на лікування дитина померла", – розповіли у поліції.
- Але чи цей факт вплине на підсумкове покарання зловмисника – невідомо.
- У його помешканні та автомобілі провели обшуки й вилучили докази.
- Кримінальне провадження розпочали за частиною 3 статті 190 ККУ про шахрайство.
- Карають за таке ув'язненням до 8 років.
Шахрай вкрав гроші, які збирали на лікування дитини: відео НПУ
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