Зловмисник свідомо й цинічно обманув жінку, яка збирала гроші на лікування доньки: вдав, що хоче допомогти, а натомість вкрав з її картки 140 тисяч гривень. Дурисвіта затримали, але дитина померла.

Затриманому чоловіку, який вкрав значну суму грошей з картки постраждалої, невдовзі обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила Кіберполіція на офіційному сайті та поліція Кіровоградської області.

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Як шахрай зміг вкрасти гроші з картки

32-річний чоловік зателефонував жінці, яка збирала гроші на лікування доньки.

Він представився помічником посадовця , який керує благодійною організацією, і запропонував допомогу.

, який керує благодійною організацією, і запропонував допомогу. Тоді попросив жінку надати номери телефонів її родичів.

Навіщо йому ці номери – пояснив: аби переконатися, що родині дійсно потрібні гроші на лікування дитини.

Отримавши номери, спокійно заблокував номер жінки й перевипустив сім-картку.

З цією сім-карткою зловмисник отримав доступ до інтернет-банкінгу потерпілої.

Тож переказав гроші з рахунку жінки на свій рахунок.

За попередніми даними, мовиться про 140 тисяч гривень.

Як покарають зловмисника

"Через нестачу грошей на лікування дитина померла", – розповіли у поліції.

– розповіли у поліції. Але чи цей факт вплине на підсумкове покарання зловмисника – невідомо.

У його помешканні та автомобілі провели обшуки й вилучили докази.

Кримінальне провадження розпочали за частиною 3 статті 190 ККУ про шахрайство.

Карають за таке ув'язненням до 8 років.

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