Мережа парфумерних магазинів BROCARD закликає споживачів не стати жертвою онлайн-аферистів. У рекламі "грандіозних розпродажів", яка розійшлась інтернетом і соціальними мережами, незаконно використовується ім'я відомого бренду.

Шахраї пропонують елітну парфумерію та косметику світових брендів за нереально низькими цінами нібито від імені BROCARD – в оформленні рекламних оголошень використовуються фото магазинів і фірмовий стиль мережі. Однак, перейшовши за посиланням, користувач потрапляє не в офіційний онлайн-магазин рітейлера, а на сайт-фальшивку, створений спеціально під "акцію". Представлені на такому майданчику продукти в більшості випадків є фальсифікатом сумнівної якості, які не мають нічого спільного з оригінальною продукцією світових брендів.

"Підроблена косметично-парфумерна продукція може завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю", – попереджають в пресслужбі компанії. При цьому можливості пред'явити претензії з приводу низької якості придбаних товарів у покупця не буде, оскільки подібні сайти не вказують ні назви компанії-продавця, ні будь-якої контактної інформації.

Щоб не стати жертвою аферистів, слід звернути увагу на домен і адресу в рядку браузера. Фактична адреса сайту не повинна відрізнятися від адреси, вказаної у посиланні, по якій ви на нього перейшли. Тобто, якщо в рекламі фігурує ім'я BROCARD, ви повинні потрапити саме на офіційний сайт компанії. Врахуйте, сайти всіх великих гравців українського ринку мають формат "назва.ua". Тому не варто довіряти сайтам, зареєстрованим на вільних доменах: com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz і т.д. Якщо сайт має російське, американське, німецьке або китайське доменне ім'я (.ru, .us, .to, .ca і т.п.), це також привід насторожитися. Ще один тривожний сигнал, якщо всі сторінки сайту мають однакову web-адресу.

Варто звернути увагу на оформлення сайту. Якщо в очі впадають численні помилки й одруківки, а дизайн здається вам "кривим" і кустарним, це серйозний привід задуматися. Витрачати час і гроші на оформлення сайту аферистам немає сенсу, їх мета – заманити наївного покупця низькою ціною, отримати його гроші і зникнути.

Крім перерахованих вище технічних моментів, користувача повинна насторожити неправдоподібно низька ціна на продукцію дорогих брендів. Не вірте в казки про ліквідацію складу, розпродажі конфіскату або супервигідну акцію "три елітних парфуми за ціною одного". Оригінальна продукція топових світових брендів не може продаватися по 12-15 євро.

"Будьте розсудливими! Не довіряйте сумнівній рекламі та "атракціонам небаченої щедрості, – йдеться в заяві "Брокард Україна". – Ми можемо гарантувати якість і оригінальність продукції тільки за умови замовлень в наших офіційних сайтах Brocard.ua і Letu.ua або придбання товарів в магазинах BROCARD, M.A.C, Kiehl's"

"Якщо ви побачите підозрілі оголошення нібито від імені BROCARD, повідомляйте про це в компанію будь-яким зручним способом (гаряча лінія, лист на пошту [email protected], повідомлення в соціальних мережах) або використовуйте функцію "поскаржитися на рекламу" в соціальних мережах", – закликають в компанії.

Офіційні ресурси мережі BROCARD можна переглянути за посиланням.