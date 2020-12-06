Від імені Укрпошти частина клієнтів компанії отримала шахрайську розсилку. У ній зловмисники вимагають сплатити 2,15% мита на міжнародне відправлення.

Попередження Укрпошти щодо шахрайських розсилок

У компанії наголосили, що вони не роблять подібних розсилок і не просять залишати дані банківських карток клієнтів​. Про це Укрпошта написала у фейсбуці.

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Якщо ви бачите в себе такого листа – видаліть, проігноруйте та в жодному разі не робіть те, що вказано всередині​,

– попросили своїх клієнтів представники поштового оператора.

У компанії також повідомили, що активно працюють над визначенням джерела розсилок, щоб якнайшвидше припинити цю злочинну діяльність.

"Будьте обережними та ретельно перевіряйте інформацію", – підсумували в Укрпошті.