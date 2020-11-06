У селищі Смоліне Кіровоградської області 5 листопада на шахті загинула людина. Трагедія сталась під час ремонтних робіт.

Деталі трагедії

Інцидент стався на шахті "Смолінська", у якій видобувають уранову руду. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Гірник загинув внаслідок удару ковша. Відомо, що ще 1 працівник отримав поранення. Це сталось на горизонті 640 метрів під час проведення ремонту. Рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого. Для цього залучили 12 надзвичайників та 2 одиниці техніки.

До слова, за інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, загиблого гірника звали Олег Голованов. Волинець висловив співчуття родині шахтаря.

Попри трагедію, наразі шахта працює в штатному режимі.