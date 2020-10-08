У Міжнародній асоціації повітряного транспорту зафіксували з початку року лише 44 випадки пов'язані з інфікуванням коронавірусом під час перельотів. Разом з тим, літаками перевезли 1 мільярд 200 мільйонів пасажирів.

Більшість інфікувань – за час, коли маски не були обов'язковими

Про таку статистику розповів гендиректор асоціації Олександр де Жуньяк, інформує сайт IATA.

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Немає нічого абсолютно безпечного. Але, з урахуванням всього лише 44 опублікованих випадків потенційної передачі COVID-19 в польоті серед 1,2 мільярда мандрівників, ризик зараження вірусом на борту, мабуть, відноситься до тієї ж категорії, що і удар блискавки,

– зазначив де Жуньяк.

Медичний радник IATA Девід Пауелл – ще більш оптимістично налаштований. Експерт зазначив, що зараження відбулись ще тоді, коли носіння масок не було обов'язковим.

Про багато випадків могли не повідомити

У асоціації не відкидають ймовірності, що про багато випадків не повідомляли. Проте навіть, якщо не були б зафіксовані 90% заражень, то був би лише один хворий на коронавірус на кожні 2,7 мільйона пасажирів.