Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що 4 грудня виграв суд проти "Української правди". Однак згодом з'ясувалося, що ця "Українська правда" є несправжньою.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва розповіла, що її видання не має жодного стосунку до організації, у якої виграв суд Шарій. Про це повідомляє "Детектор Медіа".

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Ми не маємо жодного стосунку до тієї організації, у якої Шарій виграв суд. Ми ведемо облік усіх позовів, і позовів від Шарія ми не пам'ятаємо,

– наголосила Мусаєва.

Деталі справи

Позов проти інформаційного агентства "Українська правда" Печерський райсуд розглянув 4 грудня.

Суддя Сергій Вовк визнав недостовірною уривок зі статті "Української правди". Там Шарія назвали "блогером, якому раніше бонзи ПР замовляли сюжети у війні одне з одним".

Рішенням суду "Українська правда" має спростувати цю інформацію та сплатити судовий збір у розмірі 840 гривень.

Водночас ІА "Українська правда", про яке мовиться у рішенні суду, належить Олександру Морозову. Воно було створене у 2013 році.

Своєю чергою юридичною особою інтернет-медіа "Українська правда" є інше підприємство – ПП "Українська правда". Його власницею і директоркою є Олена Притула.

Мусаєва наголосила, що юридичних наслідків для справжнього видання цей позов не має. Редакторка наголосила, що не знає, для чого це робить Шарій. Однак 840 гривень, які він хоче стягнути, може стягнути з організації, вказаної у рішенні суду.

Що відомо про Шарія