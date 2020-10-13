Коли Президент України Володимир Зеленський відвідував Велику Британію, його попередили про витік інформації. Із Зеленським говорив особисто глава британської розвідки Річард Мур.

Зустріч Зеленського з главою британської розвідки не афішували. Про це повідомляє видання ZN.ua.

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Про що говорили з Зеленським:

про те, що президент хоче контролювати антикорупційні органи, Офіс генпрокурора, НАБУ і САП;

про війну на Донбасі;

про те, що оточення Зеленського має на нього великий вплив.

Що ще відомо про цю зустріч

Під час розмови був присутній глава СБУ Іван Баканов, але не було нікого з Офісу Президента.

Як пишуть в статті, британці захотіли провести закриту зустріч, бо помітили витік інформації від когось з оточення Зеленського і хотіли розповісти йому саме про це.

Також у статті підкреслили, що сама зустріч Зеленського з главою МІ-6 говорить про те, що у Великій Британії мають високий інтерес до України.

Що відомо про шефа МІ-6 Річарда Мура

У статті пишуть, що главу розвідки Британії в оточенні прем'єра Бориса Джонсона підтримують член парламент Майкл Гоув та дипломат Девід Фрост, який веде переговори про вихід держави із ЄС.

Коли Мур працював послом Великої Британії у Туреччині, він встановив дружні відносини з президентом Реджепом Ердоганом.

Щодо Росії Мур займає таку ж тверду позицію, як і весь уряд Джонсона. Після отруєння Скрипалів і спроби російських хакерів вкрасти дані про вакцину проти коронавірусу в Британії розглядають РФ як загрозу безпеці.

Зеленський був у Лондоні 7 – 8 жовтня 2020 року. Там він зустрівся з герцогами Кембридзькими та главою уряду Великої Британії Джонсоном.

Які угоди підписав Зеленський у Лондоні: