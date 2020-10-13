Шеф розвідки Британії попередив Зеленського про витік інформації, − ЗМІ
Коли Президент України Володимир Зеленський відвідував Велику Британію, його попередили про витік інформації. Із Зеленським говорив особисто глава британської розвідки Річард Мур.
Зустріч Зеленського з главою британської розвідки не афішували. Про це повідомляє видання ZN.ua.
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Про що говорили з Зеленським:
- про те, що президент хоче контролювати антикорупційні органи, Офіс генпрокурора, НАБУ і САП;
- про війну на Донбасі;
- про те, що оточення Зеленського має на нього великий вплив.
Що ще відомо про цю зустріч
Під час розмови був присутній глава СБУ Іван Баканов, але не було нікого з Офісу Президента.
Як пишуть в статті, британці захотіли провести закриту зустріч, бо помітили витік інформації від когось з оточення Зеленського і хотіли розповісти йому саме про це.
Також у статті підкреслили, що сама зустріч Зеленського з главою МІ-6 говорить про те, що у Великій Британії мають високий інтерес до України.
Що відомо про шефа МІ-6 Річарда Мура
- У статті пишуть, що главу розвідки Британії в оточенні прем'єра Бориса Джонсона підтримують член парламент Майкл Гоув та дипломат Девід Фрост, який веде переговори про вихід держави із ЄС.
- Коли Мур працював послом Великої Британії у Туреччині, він встановив дружні відносини з президентом Реджепом Ердоганом.
- Щодо Росії Мур займає таку ж тверду позицію, як і весь уряд Джонсона. Після отруєння Скрипалів і спроби російських хакерів вкрасти дані про вакцину проти коронавірусу в Британії розглядають РФ як загрозу безпеці.
Які угоди підписав Зеленський у Лондоні:
- Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає кредити на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Кредити будуть видавати на 10 років під ставку – 2,5% в євро і 3,5% – у фунтах стерлінгів.
- Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію з Євросоюзом в торгівлі з Великою Британією після її виходу з Євросоюзу. При цьому тарифні квоти на торгівлю фактично збільшаться.
- Меморандум про посилення співробітництва у військовій сфері, який передбачає оснащення ВМС України ракетними катерами. Перші два катери побудують у Британії, а наступні будуть будувати вже в Україні.
- Сторони домовилися невдовзі обговорити спрощення візового режиму з Британією для українців.