Управління внутрішньої безпеки СБУ очолює Андрій Наумов. Журналісти "Схем" встановили, що його родина придбала 3-кімнатну елітну квартиру в центрі Києва учетверо дешевше за ринкову ціну.

Елітна квартира у Києві оформлена на матір Андрія Наумова, але користується нею сам посадовець СБУ. Про це мовиться у розслідуванні програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода" і "UA:Перший") "Таємний кадр СБУ: Alter Ego Наумова".

Дивіться також "Схеми" розсекретили гостей з весілля пасинка Медведчука: відео

Звернімо увагу, що інформація про керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та його статки належить до категорії "з обмеженим доступом". Так журналістам відповіли на запит у пресслужбі відомства.

Однак "Схеми" від джерел з Мін'юсту отримали копію договору, яким матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року передали майнові права на 3-кімнатну квартиру у понад 100 квадратних метрів у ЖК Alter Ego (Печерський район Києва). Ці права обійшлися жінці у 1 мільйон 191 тисячу 300 гривень.



Елітна квартира у Києві оформлена на матір Андрія Наумова / Фото "Схем"

Але ж апартаменти такою площею, як свідчить дані з відкритих джерел та дані від забудовника, у 2019 – 2020 роках у цьому ЖК коштують від 4,5 до 5,5 мільйона гривень. Тож "Схеми" роблять висновок:

Ірині Наумовій житло в Alter Ego обійшлось щонайменше учетверо дешевше, ніж мало б.

Ба більше, реєстр юридичних осіб свідчить, що пані Ірина свого бізнесу вже понад 10 років не має. Тож звідки гроші на купівлю квартири – не зрозуміло.



"Схеми" ідентифікували Андрія Наумова / Фото "Схем"

З іншого боку, знімальна група "Схем" кілька разів біля відповідного ЖК помічала Mercedes із номерами прикриття. 9 жовтня вдалось зафіксувати й пасажира – це був Андрій Наумов. Ймовірно, посадовець СБУ таки користується цією квартирою.

Це цікаво Помічник Зеленського Шефір таємно відвідував маєток Ахметова, – "Схеми"