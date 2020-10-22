"Схеми" розсекретили гостей з весілля пасинка Медведчука: відео
Весілля пасинка Віктора Медведчука та сина Оксани Марченко Богдана 10 жовтня відвідали чимало українських політиків та бізнесменів. Серед них були не лише представники "Опозиційної платформи – За життя", але й нардеп від "Слуги народу".
Весілля пасинка кума Путіна та його обраниці Катерини відбулося у ресторані "Маячок" у Києві. Про це мовиться у розслідуванні "Схем".
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Хто відвідав весілля
- Ігор та Григорій Суркіси – українські бізнесмени. Григорій є нардепом від ОПЗЖ.
- Тарас Козак та його цивільна дружина Наталія Лавренюк. Козак є нардепом від ОПЗЖ, а Лавренюк – бізнес-партнерка Марченко.
- Володимир Продивус – екс-"регіонал" та голови Федерації боксу України.
- Вадим Столар – нардеп від ОПЗЖ та керівник столичної організації цієї політсили.
- Андрій Холодов – нардеп від "Слуги народу". Дружина Холодова є кумою Марченко.
Брати Суркіси на весіллі у пасинка Медведчука / Фото "Схем"
Козак і Лавренюк на весіллі у пасинка Медведчука / Фото "Схем"
Хто був на території "Маяка"
Окрім того, на території "Маячок" помітили ексміністра юстиції Криму Сергія Коровченка та Владиславу Молчанову – довірену особу Юлії Тимошенко під час президентських виборів 2019 року. Обоє були одягнені у спортивні костюми. Молчанова розповіла, що вони з Коровченком приїхали "збирати гриби". Коровченко ж наголосив, що особисто незнайомий з Медведчуком.
Дивіться розслідування "Схем" про весілля пасинка кума Путіна: