Очільник Нацбанку Кирило Шевченко не вносив подання про звільнення своїх заступників Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що таке подання щодо Рожкової надійшло від Шевченка до Ради НБУ.

Рада НБУ мала зібратись 16 жовтня

У ЗМІ повідомляли, що вже 16 жовтня Рада нацрегулятора може розглянути звільнення Рожкової. У самій пресслужбі Нацбанку це спростували, інформує Інтерфакс-Україна.

До теми Заступницю голови Нацбанку Рожкову можуть звільнити, – ЗМІ

Глава НБУ не вносив подання Раді НБУ про звільнення свої чинних заступників,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

У Раді НБУ не підтвердили розгляд кадрових питань

У самій Раді НБУ не підтвердили, що розглядатимуть кадрові питання на засіданні 16 жовтня. Згідно з порядком денним, планували обговорити тему про аудиторську фірму та організаційні питання. Про це в коментарі Інтерфакс-Україна заявив член Ради НБУ Віктор Козюк. Згодом саме засідання взагалі скасували – через технічні причини.

Що каже Катерина Рожкова

Перша заступниця очільника Нацбанку теж не підтвердила інформацію про своє можливе звільнення. За словами Рожкової, про це її не повідомляв ані глава НБУ, ані Рада регулятора.