Відразу 4 країни приєдналися до продовження персональних санкцій ЄС щодо РФ. Йдеться про такі країни, як Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Ці країни приєдналися до рішення ЄС щодо продовження персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України або загрожують їм. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені Європейського Союзу.

Тим часом Продукти під забороною: Путін продовжив контрсанкції щодо Заходу

Країни-кандидатки Чорногорія та Албанія, а також Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до рішення Ради ЄС щодо санкцій.

Вони забезпечать відповідність своїх державних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до відома такі зобов’язання та вітає їх,

– мовиться у заяві.

Зверніть увагу! 10 вересня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження чинних санкцій на пів року, до 15 березня 2021-го. Санкції передбачають як обмеження подорожей, так і заморожування активів щодо 175 осіб та 44 суб'єктів господарювання.

Що цьому передувало: