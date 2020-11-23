Ще 4 країни приєднались до санкцій ЄС проти Росії
Відразу 4 країни приєдналися до продовження персональних санкцій ЄС щодо РФ. Йдеться про такі країни, як Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія.
Ці країни приєдналися до рішення ЄС щодо продовження персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України або загрожують їм. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені Європейського Союзу.
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Країни-кандидатки Чорногорія та Албанія, а також Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до рішення Ради ЄС щодо санкцій.
Вони забезпечать відповідність своїх державних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до відома такі зобов’язання та вітає їх,
– мовиться у заяві.
Що цьому передувало:
- У червні посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені після незаконної анексії Криму.
- У жовтні ЄС також на рік продовжив санкції проти росіян через отруєння Скрипалів. Обмежувальні заходи діятимуть до 16 жовтня 2021 року.
- 15 жовтня ЄС ввів санкції проти 6 росіян через отруєння опозиціонера Олексія Навального.
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