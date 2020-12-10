Напередодні Леонід Кравчук допустив, що Україна може запропонувати західним партнерам відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Проте наразі це питання ще не виносили на обговорення.

Адже насамперед потрібно дізнатися реакцію українських політиків. Про це голова делегації України у ТКГ Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю liga.net.

Раніше Україна може запропонувати відключити Росію від міжнародної платіжної системи, – Кравчук

Перший український президент пояснив, що для того, аби знати, як вони відреагують, потрібні були відповідні кроки інформаційного характеру.

Я зробив цей крок. Тепер ми аналізуємо, як до цього поставляться політичні партії, громадянське суспільство, український народ,

– зауважив Кравчук.

Й пояснив, що це буде хорошим аргументом для західних партнерів. Мовляв, це не лише думка вузького кола осіб, а й українського політикуму і народу.

Аби підтвердити цю думку, необхідні конкретні соціологічні дії, а не просто слова. Тому щодо цього в Україні можуть провести соціологічне дослідження, зазначив глава української делегації в ТКГ.

Як Росія відреагувала на заяву Кравчука

Кравчук запропонував відключити Росію від SWIFT, якщо там не йтимуть назустріч у питаннях Донбасу. У Держдумі назвали заяву голови української делегації в ТКГ провокацією.

Крім цього, у Кремлі запевнили, що такий крок матиме негативні наслідки для економік інших держав світу. А також вирішили похвалилися створенням альтернативної внутрішньої системи "Мир".