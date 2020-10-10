Ще один нардеп з COVID-19: інфікувався Сергій Євтушок
Коронавірус підтвердили у народного обранця з "Батьківщини" Сергія Євтушка. Про недугу повідомив сам парламентар.
Нардеп хворіє уже два тижні
Євтушок зазначив, що коронавірус у нього виявили ще два тижні тому. Проте результат останнього тесту, який здав політик, 10 жовтня виявився позитивним. Про це Євтушок написав у фейсбуці.
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Вже цілий тиждень жодних симптомів: ні кашлю, ні температури, ні втрати смаку чи нюху. А контрольний тест на коронавірус через 2 тижні знову позитивний,
– написав Євтушок.
Політик зазначив, що перебуває на самоізоляції. Щодо його родини, то і в дружини, і в доньки тести – вже негативні.
Верховна Рада – на карантині через COVID-19
Зазначимо, що саме через спалах коронавірусу Верховна Рада внесла зміни до календарного плану роботи на жовтень. Спікер Дмитро Разумков зазначив, що наразі на коронавірус хворіють 22 нардепи, а загалом з початку пандемії інфікувались 52 народні обранці.
Раніше ЗМІ повідомляли, що саме від COVID-19 померла одна зі співробітниць апарату Ради.