У Білорусі зі слідчого ізолятора вийшов на волю юрист опозиціонерки Марії Колесникової Ілля Салей. Його затримали разом з Колесниковою і звинувачували у закликах до захоплення влади в країні.

Правоохоронці не підтверджують звільнення Салея

Наразі у правоохоронних органах звільнення Салея не коментують. Про це інформує портал TUT.by.

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Проте ресурс з посиланням на власні джерела зазначає, що Салей приїхав додому вже кілька днів тому. Ексув'язненого супроводжували батьки. Вже згодом, як розповіли сусіди, в помешкання навідувались співробітники міліції.

Зверніть увагу! Юриста затримали разом з Колесниковою ще на початку вересня. Колеcникову намагались змусити виїхати до України. Проте жінка порвала свій паспорт. Зараз опозиціонерка перебуває у СІЗО в Жодіно.

Салей був присутній на зустрічі з Лукашенком у СІЗО

Зазначимо, що Салей був присутній на зустрічі з чинним самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 10 жовтня. У СІЗО КДБ Лукашенко розмовляв з політв'язнями протягом 5 годин.



Згодом на волю випустили двох з присутніх – координатора опозиційного штабу Віктора Бабарика бізнесмена Юрія Воскресенського і директора IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевіча.

Нещодавно звільнили ще одну адвокатку Колесникової

Нещодавно на волю вийшла ще одна адвокатка Колесникової Людмила Козак. Суд визнав Козак винною в нібито участі в несанкціонованих масових заходах, а також у непокорі вимогам співробітників міліції. Адвокатку оштрафували.

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