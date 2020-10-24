Кіпрська церква визнала ПЦУ 24 жовтня. Вона стала четвертою після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату, яка визнала ПЦУ.

Архієпископ Кіпру Хризостом пом'янув настоятеля ПЦУ Епіфанія під час літургії при висвячені нового єпископа Арсінойського Панкратія. Це відбулося у монастирі Пресвятої Богородиці у місті Пафос, повідомила пресслужба ПЦУ.

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Вперше під час Великого входу (архієпископ Кіпру – 24 канал) пом’янув у диптиху ім’я блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія як настоятеля автокефальної Православної Церкви України,

– розповіли у ПЦУ.

У православному світі поминання настоятелем церкви керівника іншої автокефальної церкви означає її визнання.

Кіпрська церква ще навесні 2019 року розглядала українське питання, проте остаточне рішення відклала "на потім". Хоча священний синод церкви Кіпру не ухвалював рішення про визнання ПЦУ, настоятелі церков мають право самостійно визнавати інші церкви.



Фрагмент визнання ПЦУ / Скриншот

Що відомо про визнання ПЦУ іншими церквами

За даними ЗМІ, у Константинополі вважають, що в першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської може бути Румунська православна церква. Адже вона перебуває у хороших стосунках із Вселенським патріархатом.

Процес визнання ПЦУ загальмувала пандемія коронавірусу, через яку уповільнилась фізична комунікація між церквами.

Загалом у світі є 15 помісних православних церков. Їхніх настоятелів поминають у чіткій послідовності – першим Вселенського патріарха, останнім – Епіфанія.

Зверніть увагу! ПЦУ створили 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Києві. Її настоятель митрополит Епіфаній отримав томос про автокефалію 6 січня 2019 року. Офіційне визнання ПЦУ можна порівняти із визнанням однієї держави іншою – цей процес тривалий.