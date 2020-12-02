Про гучне вбивство 1990-х років бізнесмена Євгена Щербаня – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком говорив син загиблого, якого назвали на честь батька.

Також обговорювали, як відбувається процес розслідування, про що брехав Тарута та кому перейшли активи. В ефірі 24 каналу Щербань зауважив, що збирає інформацію про вбивство батька з 2014 року.

Читайте та дивіться попередній випуск Відносини України та США: експерти пояснили, чого чекати після інавгурації Байдена

Про те, хто стоїть за вбивством

Складність цієї історії в тому, що можна вірити в декілька версій одночасно. Вони можуть доповнювати одна одну. Ті матеріали, з якими я ознайомився, в мене викликають великі сумніви щодо розслідування. Показання правої руки Павла Лазаренка – Петра Кириченка поки є найсерйознішим фактом, який змушує мене задуматись про причину його висловлювань.

Я бачу й інші недопрацювання слідства. Є дуже багато фактів, які ставлять під сумнів якість розслідування. Я не хочу в цьому звинувачувати слідчих. Але я не можу цього не бачити. Адже для мене мотив цілком зрозумілий. В цій ситуації я один з небагатьох, хто не є заангажованим.

Довідка. Офіційно за вбивство Євгена Щербаня засудили Вадима Болоцьких. Начебто він входив у так звану банду Кушніра, яка вчиняла багато кривавих вбивств. Зокрема банда жорстоко вбила першого президента футбольного клубу "Шахтар" Ахатя Брагіна.

Про розслідування

Я для себе знайшов дуже багато відповідей. Це можна порівняти з тим, коли багато розкиданих пазлів починаєш складати в одну картину. Зараз я перебуваю у стані потерпілого.

Наразі я ознайомлююсь з матеріалами справи, хоча довелося подати позов в Антикорупційний суд. Я знайомий з детективами, вони взаємодіють зі мною. Але я бачу, що це не їхня компетенція. Тому що вони "плавають" у питаннях, пов'язаних із вбивствами. Наразі я поставив собі завдання: максимально добре ознайомитися з матеріалами справи і дати нову хвилю розслідуванню. Пророблена дуже серйозна робота.

Про Сергія Таруту

Сергій Тарута – це взагалі окрема історія. Якби я не знав Сергія Таруту і в мене не було б завдання спіймати його на брехні, то я б далі вірив йому. З вигляду весь зі себе, розказує про цінності. Але коли ми стали його вивчати, можна сказати під мікроскопом, то виявилось, що це дуже брехлива людина, дуже слизька.

Наша перша розмова відбулась у 2014 році під час суду у справі про Тимошенко, яка начебто замовляла вбивство батька. Хоча по ідеї вона мала бути одразу ж після вбивства. Сергій Тарута міг перейти через дорогу і сказати "хлопці, ось є компанія, там є проблеми чи успіхи, треба щось з цим робити, я вам поможу". Але він цього не зробив.

Більше про ставлення сина Євгена Щербаня до Сергія Тарути читайте за посиланням

Про Ахметова

Ахметов у 2013 році під час процесу щодо Тимошенко, найімовірніше після допиту Тарути, намагався нам допомогти. Не фінансово. Допомогти у розв'язанні питань з Тарутою. Через це були зустрічі в його резиденції. Як мені розповідав Руслан (брат Євгена Щербаня-молодшого – 24 канал), що Рінат хоче допомогти. Але це окрема історія.

Чому активи Щербаня перейшли іншим людям

Було таке враження, що за кілька місяців впала вся імперія. Зі сторони так, мабуть, виглядало. Є історія до розслідування та після – вони зовсім різні. Чому так вийшло?

По-перше, я не брав участі у батьковому бізнесі. Він вважав, що наш час ще попереду. Другий аргумент – люди, які займалися цим бізнесом, не горіли бажанням відкривати нами позитивні моменти цього бізнесу. Забігаючи наперед, хтось поставив їм таке завдання. Ще один факт – в день убивства були оточені офіси, де розташовувались підприємства.

Відбувалася виїмка документів – все на дуже серйозному рівні. Створили певний інформаційний вакуум. Дивлячись на ситуацію зараз, я розумію, що виглядає це так, наче якась сила всі ці процеси координувала. Так, як поводилися силові структури – не зовсім зрозуміло, в чому була їхня логіка.