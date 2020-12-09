Джо Байден представив план боротьби з епідемією коронавірусу протягом перших 100 днів президентсва. Він передбачає посилення маскового режиму, масову вакцинацію та відкриття шкіл.

У перші 100 днів свого президентства Байден обіцяє активно боротися з поширення COVID-19, повідомляє CNN.

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Що саме Байден планує зробити за перші 100 днів на посту президента

100 мільйонів щеплень від коронавірусу;

посилити вимоги до носіння масок.

За його словами, їхнє використання повинне стати обов'язковим у федеральних будівлях, а також під час міждержавних поїздок на літаках, поїздах і автобусах.

відновити звичне навчання у школах. "Ми постараємося відкрити якомога більше шкіл за 100 днів", – наголосив Байден.

Політик додав, що перші місяці його перебування на посаді не покладуть край епідемії коронавірусу, але змінять перебіг хвороби.

Байден також попередив, що зусилля щодо COVID-19 можуть "уповільнитись і зупинитись", якщо Конгрес не завершить двопартійні переговори й невідкладно запропонує фінансування.

Зверніть увагу! Медична влада США наразі розглядає 2 вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Перша показала ефективність 95%, друга – 94% та 100% – для запобігання тяжкого перебігу хвороби. Більше інформації про вакцини читайте за посиланням.