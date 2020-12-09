По 1 мільйону щеплень щодня: що Байден обіцяє зробити за 100 днів президентства
Джо Байден представив план боротьби з епідемією коронавірусу протягом перших 100 днів президентсва. Він передбачає посилення маскового режиму, масову вакцинацію та відкриття шкіл.
У перші 100 днів свого президентства Байден обіцяє активно боротися з поширення COVID-19, повідомляє CNN.
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Що саме Байден планує зробити за перші 100 днів на посту президента
- 100 мільйонів щеплень від коронавірусу;
- посилити вимоги до носіння масок.
За його словами, їхнє використання повинне стати обов'язковим у федеральних будівлях, а також під час міждержавних поїздок на літаках, поїздах і автобусах.
- відновити звичне навчання у школах. "Ми постараємося відкрити якомога більше шкіл за 100 днів", – наголосив Байден.
Політик додав, що перші місяці його перебування на посаді не покладуть край епідемії коронавірусу, але змінять перебіг хвороби.
Байден також попередив, що зусилля щодо COVID-19 можуть "уповільнитись і зупинитись", якщо Конгрес не завершить двопартійні переговори й невідкладно запропонує фінансування.
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