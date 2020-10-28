Конституційний суд скасував електронні декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм. Водночас на сайті суду є лише повідомлення, що на закритій частині пленарного засідання судді ухвалили рішення, повний текст якого буде оприлюднено згодом.

Повного рішення Конституційного суду України ще немає, але зрозуміло, що якась частина антикорупційних норм відповідальності за брехню в декларації скасована. Про це в ефірі 24 каналу повідомила очільниця комітету Верховної Ради з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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Дірка у системі е-декларування

За її словами, немає принципового значення, яка саме частина скасована. Адже визначення неконституційним брехні у декларації створює таку дірку у всій системі електронного декларування, з якої багато інших норм залишаються просто беззмістовними.

Мені дуже складно придумати аргументи, якими можна було б у здоровій юридичній системі обґрунтувати неконституційність брехні в декларації,

– зазначила експертка.

Грубе порушення рішення

Вона ствердила, що КС прийняв рішення про скасування елементів антикорупційного законодавства з грубим порушенням власне антикорупційного законодавства.

"Тут йдеться не просто про нелегітимність, а про недотримання вимог закону при постановці такого рішення", – сказала Радіна.

Статус Конституційного суду України

Також вона зазначила, що КС має такий статус, що його рішення є остаточними та не підлягають оскарженню. "Теоретично за законом про Конституційний суд України юстиція може змінити свою правову позицію. Але сумніваюсь, що вона знайде в собі сили для цього", – додала нардепка.

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