Від графічної адаптації світового бестселера Sapiens до мемуарів Меттью Макконахі — розповідаємо, які книги в українському перекладі безумовно заслуговують вашої уваги у новому році.

Leadership Strategy and Tactics, Jocko Willink

Одразу після видання ця книга стала бестселером №1 за версією New York Times і USA Today. Це й не дивно, адже це новинка від колышнього командира морських котиків, підприємця і співавтора бестселеру Extreme Ownership Джоко Віллінка — "Стратегія і тактика лідерства" — про те, як стати справжнім лідером. Книга складається з двох частин і семи розділів. Частина перша присвячена "Лідерській стратегії: базовим цінностям і ключовим принципам". У другій частині розглядається "Лідерська тактика: становлення лідера, лідерські навички, маневри і комунікація".

Також у книзі наведено безліч прикладів з життя автора, які наочно демонструють точність стратегії і тактику лідерства. Автор легко і доступно пояснює, як взяти теорію лідерства, швидко адаптувати цю теорію в робочу стратегію, а потім — застосувати свої навички на тактичному рівні. Ця книга — рішення, яке необхідне керівникам усіх рівнів управління не тільки для розуміння лідерської гри, але і для того, щоб перемагати в ній.

The Company I Keep: My Life in Beauty, Leonard A. Lauder

Леонард Лаудер допоміг перетворити косметичну компанію Estée Lauder у багатомільярдний бізнес. Наразі портфель компанії налічує понад 25 брендів, що продаються у 150 країнах світу з капіталом у $21,3 м. Лаудер зробив революцію в індустрії краси, а його книга — керівництво для підприємців-початківців. У своїй книзі автор ділиться особистими спогадами про своє дорослішання і розвиток компанії на чолі з його відомою матір'ю.

Ця книга — розповідь інсайдера про створення глобальної імперії з наведенням прагматичних уроків з бізнесу, благодійності, лідерства і життя. Вона сповнена незвичайними історіями, які охоплюють п'ятдесят років життя автора, присвячених створенню краси. Лаудер любить повторювати: "Хороші ідеї ніколи не застаріють, а великі ідеї — вічні".

Life After Google: The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy, George Gilder

Невже ера великих даних на чолі з такими потужними компаніями, як Google, добігає кінця? Американський мислитель і економіст Джордж Гілдер у своїй книзі "Життя після Google" пояснює, чому модель Google не може тривати вічно. Автор переконаний, що парадигма Google — великі дата-центри і зумовленість штучного інтелекту — не матиме продовження у наступній епосі. Досягнутий прогрес у навчанні машин, про який з гордістю сурмить Google, насправді всього лише зрушення в швидкості обробки інформації. Коли комп'ютер здатний зіграти більше партій за хвилину, ніж зіграло людство за всю історію свого існування, це не є великим проривом в інтелектуальності. Інтелект той же, просто він більш швидкісний. Але це створює у Google та інших ілюзію, що навчена машина може якимось чином отримати свідомість і захопити владу над людьми.

Sapiens: A Graphic History: The Birth of Humankind (Vol. 1), Yuval Noah Harari

Сто тисяч років тому Землю населяли принаймні шість різних видів людей. Але сьогодні є тільки один — homo sapiens. Що сталося з рештою? І що може трапитися з нами? У своїй книзі автор показує, як хід історії формував людське суспільство і дійсність навколо нього. Його книга простежує зв'язок між подіями минулого та проблемами сучасності і змушує читача переглянути його уявлення про навколишній світ.

Нове видання виконано у твердій палітурці і є графічною адаптацією світового бестселера Sapiens, який потрапив у добірку рекомендованих до читання книг президентом Бараком Обамою і Біллом Гейтсом. А завдяки чудовим яскравим ілюстраціями і коротким, з властивою автору іронією і легким для розуміння, текстом книга буде цікава читачам будь-якого віку.

Shoe Dog: Young Readers Edition, Phil Knight

Світовий бестселер уперше адаптовано для дітей і підлітків. Колись молодий, нестримний, тільки-но закінчивши школу Філ Найт позичив у батька 50 $, щоб відкрити власну компанію з однієї простої ідеєю: імпортувати недороге і якісне взуття з Японії. За перший рік продажів з "фургона" Найт заробив 8 тисяч $ і заснував компанію Nike. Сьогодні її річний оборот — 30 мільярдів $. Дане видання є скороченою версією всесвітньо відомого бестселера "Продавець взуття", що містить "Повчання молодим читачам" і поради Філа Найта для майбутніх підприємців. Вона допоможе дітям обрати майбутню професію або вид бізнесу, навчитися заробляти гроші, ставити правильні цілі і досягати їх, ніколи не здаватися і не зупинятися на досягнутому.

Me: Elton John Official Autobiography, Еlton John

Бестселер Amazon і New York Times, найочікуваніша книга 2019 року незабаром вийде українською. У своїй єдиній автобіографії сер Елтон Джон уперше розповідає про своє екстраординарне життя і музичну кар'єру, що назавжди змінили обличчя світової поп-індустрії. На відміну від фільму "Рокетмен", життя артиста в книзі зображено без купюр і цензурних обмежень. Елтон Джон описує всі спокуси, які з'являлися на шляху перетворення сором'язливого підлітка в окулярах в зірку світового масштабу. Максимально відверто Елтон Джон пише про свою музику, відносини, пристрасті і помилки, являючи читачеві людяний образ "живої легенди" британської музики.

Limitless: Upgrade Your Brain, Learn Anything Faster, and Unlock Your Exceptional Life, Jim Kwik

Джим Квік – відомий експерт з розвитку мозку і пам'яті, підприємець, письменник, коуч і директор агентства Kwik Learning. Він тісно співпрацює з такими великими компаніями, як Nike, General Electric, Zappos, SpaceX, Virgin, а також викладає студентам Нью-Йоркського університету, Гарварда і Стенфорда. Ця книга — унікальний посібник з розвитку і тренування мозку, який дає можливість досягати більшого — більшої продуктивності, більшої трансформації, більшого особистого успіху і ділових досягнень — шляхом зміни свого мислення, мотивації та методології. У цій новаторській книзі він розкриває науково обґрунтовані методи та перевірені на практиці поради щодо прискорення самонавчання, комунікації, пам'яті, концентрації, запам'ятовування і швидкочитання для отримання швидких і надійних результатів.

Greenlights, Matthew McConaughey

Книга складається з особистих щоденників Меттью Макконахі, які він вів протягом 35 років. Особисті записи Макконахі розкажуть про успіхи й падіння, щасливі моменти і ситуації, про які він шкодує. Також Меттью поділився рекомендаціями і власним досвідом, як не шкодити людям, бути дійсно хорошою людиною і прожити життя зі змістом. У мемуарах актор поділився і особистими фотографіями з сімейного архіву, життєвими уроками і віршами.

Think Like a Monk: Train Your Mind for Peace and Purpose Every Day, Jay Shetty

Навіщо думати як монах? Як знайти своє призначення в житті? Успішний мотиваційний тренер і за сумісництвом колишній монах Джей Шетті відповідає на ці питання у своїй новій книзі "Думай як монах". Західна логіка і східна мудрість переплелися і м'яко, але наполегливо змушують поглянути в дзеркало, змахнути з нього пил і побачити реальне відображення себе. Автор бачить тільки один спосіб стати щасливим і жити усвідомлено: навчити свій розум бути безтурботним і цілеспрямованим, а потім знайти своє призначення. Джей вже допоміг тисячам людей стати більш успішними і щасливими. У своїй книзі автор дає ключі, скориставшись якими можна знайти своє покликання і відкрити двері в якісно нове життя.

The One, John Marrs

Погляньте на свого партнера і скажіть чесно: він (або вона) дійсно той самий єдиний? Ви в цьому впевнені? Є спосіб перевірити це, адже відкрито ген ідеальної сумісності. Все, що потрібно, — простий тест ДНК, і програма сама знайде вашу другу половинку, того, хто створений природою виключно для вас — як і ви для нього. Цікаво? Чи готові ви пройти тестування? Навіть якщо у вас вже є кохана людина? А якщо програма скаже, що він вам не підходить, – розлучитеся? Що, якщо ваш обранець виявиться сильно старше або молодше, або однієї з вами статі ... або взагалі серійним убивцею? П'ять різних людей отримали повідомлення про те, що ідеальний партнер для них знайдений. Кожен ось-ось зустріне свою справжню любов. Але майбутнє в дусі "і жили вони довго і щасливо" не для всіх. Якби простий ДНК-тест точно визначав вашу другу половинку — погодилися б ви його зробити? Ця розумна, захоплююча історія доводить, що навіть за допомогою науки справжня любов – це завжди непросто.

Death's End, Liu Cixin

Заключна частина гучної трилогії Лю Цисиня, яка зробила його одним з найславетніших фантастів сучасності. Книга буквально підірвала читацьку аудиторію і завоювала всі жанрові нагороди: лауреат премії Locus і фіналіст премії Hugo, бестселер New York Times і одна з кращих книг року за версією Amazon, The Guardian, Tor.com, Kirkus Review, NPR і B & N Sci-Fi & Fantasy Blog. Український переклад виконано з мови оригіналу — китайської. Вихід книги заплановано до міжнародного літературного фестивалю Mystetskyi Arsenal 2021.

The Hidden Girl and Other Stories, Ken Liu

Кен Лю — один з найвідоміших авторів нашого часу. Його розповіді публікувалися в доробках F & SF, Asimov's, Analog, Lightspeed, Clarkesworld і в деяких Year's Best. Ця збірка містить добірку його останніх науково-фантастичних і фентезійних оповідань за останні п'ять років — шістнадцять історій і нову повість.