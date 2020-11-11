Що для українців важливіше – територіальна цілісність чи розвиток економіки
Українці визначили основний пріоритет у питанні територіальна цілісність (або перемога у війні) чи розвиток економіки. Більшість українців надають перевагу територіальній цілісності, але перемога у війні водночас не є пріоритетною.
Опитування українців у контексті "пріоритет незалежність vs економіка" провів Київський міжнародний інститут соціології.
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Що важливіше – незалежність чи добробут громадян:
- для України найважливіші незалежність і цілісність її кордонів – 52,0%,
- для України найважливіший добробут її громадян – 32,6%.
Що важливіше – завершення війни чи розвиток економіки:
- Україні найважливіше зараз перемогти у війні – 34,5%,
- Україні найважливіше зараз розвивати економіку – 53,3%.
Втім у загальному опитуванні, що важливіше – незалежність чи економіка – думки українців розділилися майже порівну. Найбільша частка людей вважають, що ці два питання є однаково пріоритетними:
- незалежність – 22,3%,
- скоріше незалежність – 8,3%,
- частково незалежність, частково економіка – 38,1%,
- скоріше економіка – 10,4%,
- економіка – 20,9%.
До слова, мешканці Заходу України більше схиляються до того, що незалежність є основним пріоритетом (35,2% проти 24,8% в економіки). Натомість жителі Донбасу передовсім надають перевагу розвитку економіки (45% проти 24,3% в незалежності).
Що важливіше – незалежність чи розвиток економіки / Інфографіка КМІС
Що пріоритетніше для мешканців різних регіонів України / Інфографіка КМІС
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