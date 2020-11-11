Українці визначили основний пріоритет у питанні територіальна цілісність (або перемога у війні) чи розвиток економіки. Більшість українців надають перевагу територіальній цілісності, але перемога у війні водночас не є пріоритетною.

Опитування українців у контексті "пріоритет незалежність vs економіка" провів Київський міжнародний інститут соціології.

Цікаво Скільки відсотків вірять, що у майбутньому українці говоритимуть переважно рідною мовою

Що важливіше – незалежність чи добробут громадян:

для України найважливіші незалежність і цілісність її кордонів – 52,0%,

для України найважливіший добробут її громадян – 32,6%.

Що важливіше – завершення війни чи розвиток економіки:

Україні найважливіше зараз перемогти у війні – 34,5%,

Україні найважливіше зараз розвивати економіку – 53,3%.

Втім у загальному опитуванні, що важливіше – незалежність чи економіка – думки українців розділилися майже порівну. Найбільша частка людей вважають, що ці два питання є однаково пріоритетними:

незалежність – 22,3%,

скоріше незалежність – 8,3%,

частково незалежність, частково економіка – 38,1%,

скоріше економіка – 10,4%,

економіка – 20,9%.

До слова, мешканці Заходу України більше схиляються до того, що незалежність є основним пріоритетом (35,2% проти 24,8% в економіки). Натомість жителі Донбасу передовсім надають перевагу розвитку економіки (45% проти 24,3% в незалежності).



Що важливіше – незалежність чи розвиток економіки / Інфографіка КМІС



Що пріоритетніше для мешканців різних регіонів України / Інфографіка КМІС

Це опитування провели протягом 17 – 24 жовтня. КМІС методом телефонних інтерв'ю опитав 1502 рецензентів з усієї України, крім окупованих регіонів. Статистична похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,6%.