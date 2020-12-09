Міністр оборони Андрій Таран заявив, що реформа та розвиток Збройних сил за стандартами НАТО є пріоритетом та запорукою перемоги в протистоянні з агресією Кремля.

Деталі заяви Тарана

Як зауважив міністр оборони, успіх оборонної реформи у партнерстві з державами-членами НАТО сьогодні для України є особливо важливим. Відповідну заяву Тарана опублікувала пресслужба Міноборони.

До теми Річниця Нормандського саміту в Парижі: заяви Зеленського та делегації України в ТКГ

За час після Паризького саміту у грудні 2019 року Україна встигла отримати "спеціальнийˮ статус та стала особливим партнером НАТО з розширеними можливостями. Все це робить нас більш спроможними у протистоянні російській агресії та посилює наші переговорні позиції на міжнародному рівні, зокрема у нормандському форматі,

– наголосив очільник Міноборони.

Він додав, що Президент України Володимир Зеленський послідовно шукає дипломатичні рішення для мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Саме тому нормандський формат має залишатися частиною загальної стратегії відновлення територіальної цілісності України.

Також Таран нагадав, що українські військові п'ятий місяць поспіль дотримуються режиму припинення вогню на всій лінії зіткнення на Донбасі.

"Наразі режим припинення вогню загалом зберігається, хоча фіксують і його порушення, зокрема з трагічними, на жаль, для нас наслідками", – зазначив міністр.

Зверніть! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



На жаль, від початку всеосяжного перемир'я внаслідок обстрілів бойовиків загинули четверо українських військових, також були і небойові втрати. Зі списком усіх загиблих у 2020 році можете ознайомитися за цим посиланням.